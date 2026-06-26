Δήμας: Ξεκινά η δημοπράτηση του πρότυπου γυμναστηρίου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε σχολικές μονάδες στις οποίες εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου «Μελέτη και Κατασκευή – Προσθήκη Γυμναστηρίου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας – Γιαννιτσάνικα», ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την επίσκεψή του, σήμερα, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου παρέστησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας Ιωάννης Λαμπρόπουλος, οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Τιμολέων Κατσίπος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της περιοχής.

Πρόκειται για ένα πρότυπο σχολικό γυμναστήριο νέας γενιάς, το οποίο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Το νέο κτίριο θα περιλαμβάνει αγωνιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, κερκίδες, αποδυτήρια, χώρους διοίκησης και υποστήριξης, ιατρείο, πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, νέες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, φωτοβολταϊκά συστήματα και σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με βιοκλιματικό σχεδιασμό και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, αποτελώντας ένα νέο πρότυπο για τις σχολικές αθλητικές υποδομές της χώρας. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Ακολούθως, ο Υπουργός επισκέφθηκε σχολικές μονάδες στις οποίες εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε:

το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

το 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

το 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

το 1ο Δημοτικό Σχολείο Οιχαλίας (Μελιγαλά)

το ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας

Το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση αναβάθμισης σχολικών υποδομών που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Στη Β΄ Φάση του προγράμματος ανακαινίζονται 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 Δήμους, μέσω δωρεάς ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ την υλοποίηση των έργων έχει αναλάβει η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, συνολικά 12 σχολικές μονάδες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Από αυτές, επτά σχολεία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης, ενώ πέντε σχολικές μονάδες εντάχθηκαν στη Β΄ Φάση, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες που υλοποιούνται περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε τα σχολεία να προσφέρουν ένα ασφαλές, σύγχρονο και ποιοτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Νωρίτερα, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα ανακοινώνουμε την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις σχολικές αθλητικές υποδομές της χώρας. Το νέο γυμναστήριο στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας δεν θα είναι απλώς μία ακόμη σχολική εγκατάσταση. Θα είναι ένα πρότυπο, σύγχρονο, βιοκλιματικό κτίριο, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις επόμενες δεκαετίες.

Στόχος μας είναι η μελέτη, που παρουσιάσαμε σήμερα να αποτελέσει οδηγό και για την κατασκευή αντίστοιχων πρότυπων σχολικών γυμναστηρίων και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από κοντά την πρόοδο των εργασιών στις πέντε σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας που ανακαινίζονται μέσω του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Συνολικά δώδεκα σχολικές μονάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας εντάσσονται στις δύο φάσεις του προγράμματος, μέσα από το οποίο αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις συνθήκες εκπαίδευσης και δημιουργούμε σχολεία πιο ασφαλή, πιο λειτουργικά και πιο σύγχρονα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η επένδυση στις σχολικές υποδομές αποτελεί επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και της χώρας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Αθανάσιος Γιάνναρης τόνισε: «Ξεκινά η δημοπράτηση του πρότυπου κλειστού σχολικού γυμναστηρίου Καλαμάτας στα Γιαννιτσάνικα, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που υλοποιείται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Ένα έργο υψηλής αισθητικής, που διακρίνεται για το σύγχρονο σχεδιασμό του, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολικού γυμναστηρίου.

Χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία βιοκλιματικών εφαρμογών, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό αποτύπωμα, επιτυγχάνεται ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, που είναι πολύ σημαντικό λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Το γυμναστήριο αυτό θα αποτελέσει το νέο στολίδι της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας και θα είναι ασφαλής βατήρας ανέλιξης για τη νεολαία μας».