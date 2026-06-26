Στην αγορά της Νέας Σμύρνης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους της περιοχής και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και άλλους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το μεσημέρι τη Νέα Σμύρνη. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε αρχικά στο Milon Camp, όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέας Σμύρνης «Ο Μίλων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα γήπεδα και να συνομιλήσει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα και τις ομάδες που υποστηρίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ενώ τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλι, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους της περιοχής και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και άλλους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ