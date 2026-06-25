Τσίπρας: «Στόχος η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης»

Μιλώντας στην τηλεόραση του ALPHA ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι να κάνει συνεργασία με κόμματα (όπως ο ΣΥΡΙΖΑ) που έχουν κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο ή να κάνει συγκόλληση δυνάμεων που κατακερματιστήκαν δίχως δική του ευθύνη.

Τον στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ALPHA ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι να κάνει συνεργασία με κόμματα (όπως ο ΣΥΡΙΖΑ) που έχουν κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο ή να κάνει συγκόλληση δυνάμεων που κατακερματιστήκαν δίχως δική του ευθύνη. Ακολούθως πρόσθεσε: «Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στην χώρα, στην κοινωνία και στην προοδευτική παράταξη. Να καταθέσουμε μία ρεαλιστική θέση απέναντι στην ΝΔ. Για να είναι ισχυρή η προοδευτική παράταξη, για να μιλήσουμε για τα προβλήματα των πολιτών, πρέπει να κερδίσει την πρωτιά στις εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν θα ήμουν εδώ εάν δεν υπήρχε η ανάγκη να καλυφθεί ένα κενό στο πολιτικό σύστημα και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Επί τρία χρόνια η χώρα πορεύτηκε με ένα μόνο κόμμα, τη ΝΔ, δίχως ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό, η ΝΔ έγινε πιο αλαζονική».

Σημείωσε ότι οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι σήμερα πάμε σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα ανοίγω έναν νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, με τις ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική. Με την ανάγκη να συσπειρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις στον προοδευτικό χώρο».

Για την "σκιώδη κυβέρνηση" είπε: «Το ότι μέσα σε 26 μέρες είμαστε σε θέση να έχουμε χιλιάδες μέλη, έχουμε 300 επιφανή πρόσωπα στο Εθνικό Συμβούλιο και 50 πρόσωπα με διαδρομή για αυτό που εσείς λέτε "σκιώδη κυβέρνηση" με εμπειρία και πολιτική επάρκεια, είναι δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και δήλωση κυβερνησιμότητας. Δεν επέστρεψα για να καταγράφω ποσοστά αλλά για να γίνουμε κυβερνώσα αριστερά, και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας».

Σημείωσε ότι δεν είμαστε στα ίδια (με το σημείο που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ) και εξήγησε ότι «ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι μπαίνουμε σε μία νέα φάση. Για πρώτη φορά μετά το 2016 η διαφορά της ΝΔ με το δεύτερο κόμμα (την ΕΛ.Α.Σ) μειώνεται σε μονοψήφιο αριθμό. Είχαμε έναν κατακερματισμό στα αριστερά τώρα πάμε σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων».

Για την σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν κάνω πάρτι για να απευθύνω προσκλήσεις, κάνουμε μία νέα πολιτική προσπάθεια, μία νέα αρχή, με την κοινωνία για την κοινωνία. Από την αρχή δήλωσα ότι στην νέα προσπάθεια όλοι μπορούν να συμμετάσχουν αλλά χωρίς reserve, χωρίς προκρατημένες θέσεις». Σημείωσε ότι έκανε την επιλογή να μην έχει μέλη στην Βουλή και πρόσθεσε για τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν θέλουν να παραιτηθούν είναι ευπρόσδεκτοι αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις. Όταν έλθει η ώρα θα κριθούν ισότιμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο κομματικών συνεργασιών πριν τις εκλογές και πρόσθεσε: «Μετά τις εκλογές θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας και σχηματισμού κυβέρνησης, με βάση το πρόγραμμα μας. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε θα ζητήσουμε καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό σε δεύτερες εκλογές».

Για το εάν έχει μιλήσει με τον Σωκράτη Φάμελλο είπε: «Οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς και τα τηλέφωνα ανοιχτά. Σέβομαι τον χώρο (τον ΣΥΡΙΖΑ) και τα πρόσωπα. Δεν ήλθα όμως εδώ για να μιλήσω για τον κ. Πολάκη και τον κ. Φάμελλο».

Για το θέμα της φορολογίας σε σχέση και με τις διαφορετικές δηλώσεις στελεχών της ΕΛΑΣ είπε: «η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας δεν δημιουργεί ανάγκη για αύξηση φόρων για την επίτευξη των στόχων μας. Η ελληνική οικονομία υπερ-αποδίδει, περί τα 6 δισ., πάνω από τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις.

Δεν θα φορολογηθούν τα μεσαία και χαμηλά και ούτε τα υψηλά.

Ωστόσο πρέπει να υπάρξει μία αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Έχουμε συσσώρευση πλούτου σε λίγα χέρια. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα ζητήματα -πχ το δημογραφικό, τα νοσοκομεία, τα σχολεία- πρέπει να γίνει αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία. Δεν θα γίνει με την φορολόγηση της πισίνας ή του σκάφους. Θα γίνει μέσα από την πατριωτική εισφορά (που δεν θα είναι εθελοντική), αλλά θα αφορά το 1% τους πολύ πλούσιους και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα φορολογεί τον μισθωτό περισσότερο από τον επιχειρηματία. Όμως πριν τους φόρους πρέπει να μεγαλώσει η πίτα».