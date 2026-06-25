Μητσοτάκης: «Στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας για να κρατήσουμε ασφαλή την Ελλάδα»

«Είχαμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνολογία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones» πρόσθεσε.

Υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του, σήμερα, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology (MIT) με τίτλο «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program», το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια αλλά και όλα τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού για το γεγονός ότι «αγκαλιάζουν με τόση θέρμη», όπως είπε χαρακτηριστικά, τις νέες τεχνολογίες.

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι αναπτύσσουμε μία σύμπραξη με το κορυφαίο ίσως τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, το MIT και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κ. Τριανταφύλλου, προκειμένου να μπορούμε σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώσουμε τα στελέχη μας, αλλά κυρίως του δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες, που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είχαμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνολογία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το πρόγραμμα αποτελείται από μια «σειρά εξαιρετικών σεμιναρίων από καθηγητές του ΜΙΤ» στους Έλληνες δόκιμους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αλλά και σε σπουδαστές της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων, εισάγοντας «μια νέα πραγματικότητα».

Περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η εκπαίδευση αφορά στη «δημιουργία σμήνους αυτόνομων drones στη θάλασσα αλλά και πέρα από τη θάλασσα».

«Φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, φέρνουμε την πατρίδα μας στη νέα εποχή» επισήμανε.

Οι καθηγητές του ΜΙΤ με επικεφαλής τον κ. Τριανταφύλλου «έδειξαν στον πρωθυπουργό πως η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology (MIT) με τίτλο «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program», αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο της αποστολής του για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο MIT και την υλικοτεχνική υποστήριξη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για εκμετάλλευση ευκαιριών διακλαδικής εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ιδιωτικούς φορείς του οικοσυστήματος θαλάσσιας τεχνολογίας.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακές δοκιμές και πρακτική εφαρμογή με χρήση ρομποτικών σκαφών. Η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην σχεδίαση, ολοκλήρωση και επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ