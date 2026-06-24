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Ιράν: Καλεί τις ΗΠΑ να αποφεύγουν ερμηνείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο του μνημονίου συνεννόησης

Newsroom
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Ιράν: Καλεί τις ΗΠΑ να αποφεύγουν ερμηνείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο του μνημονίου συνεννόησης
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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν.

«Οι αντιφατικές δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το μνημόνιο για τον τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου δεν θα μειώσουν τη συσσωρευμένη δυσπιστία των Ιρανών και απλώς θα υπενθυμίσουν προηγούμενες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνοντας πως το Ιράν ενεπλάκη καλή τη πίστει στη διπλωματική διαδικασία, ο Μπαγαΐ δήλωσε πως «οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι το μίσος του εχθρού δεν τελειώνει με την υπογραφή μιας συμφωνίας και θα κάνουν κάθε βήμα με επαγρύπνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των προηγούμενων πέντε δεκαετιών, ιδίως τις εξελίξεις του τελευταίου ενάμιση έτους».

Τονίζει πως οι δύο πλευρές οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και «να αποφεύγουν ερμηνείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο του μνημονίου συνεννόησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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