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Τραμπ: Το Ιράν κάνει «πολύ μεγάλες παραχωρήσεις»

Newsroom
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Τραμπ: Το Ιράν κάνει «πολύ μεγάλες παραχωρήσεις»
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα πως το Ιράν «κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις» στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα πως το Ιράν «κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις» στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο πόλεμος πάει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

Ύστερα από συνάντηση που είχε με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αργότερα πως οι Ιρανοί «συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει, διαφορετικά απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει».

Πηγή: ΑΠΕ=ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
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