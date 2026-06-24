Σχοινάς: «Η Ελλάδα για την νέα ΚΑΠ θα διεκδικήσει μια ισχυρή πολιτική με επαρκείς πόρους»

Ειδικότερα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ που απελευθερώνονται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας.

Σαφές μήνυμα, ότι η νέα εποχή για τον πρωτογενή τομέα περνά μέσα από τις επενδύσεις στο νερό και στις αγροτικές υποδομές, έστειλε από το Μέτσοβο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη 2η περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

«Κάθε ευρώ των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, πρέπει να πιάνει τόπο και να πηγαίνει στους πραγματικούς δικαιούχους», τόνισε ο κ. Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που αφήνουν μόνιμο αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα και υπηρετούν την παραγωγή για δεκαετίες.

Ειδικότερα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ που απελευθερώνονται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας, οι πληρωμές των οποίων είχαν παγώσει μετά από δική του απόφαση κατόπιν ευρημάτων στους ελέγχους, θα κατευθυνθούν σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσιων αρδευτικών έργων, με δικαιούχους τους δήμους της χώρας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τους εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα προγράμματα βιολογικής παραγωγής, από τους οποίους προέκυψαν υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης και οικειοθελών αποχωρήσεων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει λάβει στρατηγική απόφαση να βάλει τέλος σε πρακτικές που στερούν πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει μια ισχυρή πολιτική με επαρκείς πόρους, μεγαλύτερη εθνική ευελιξία και ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του νερού, στους νέους αγρότες, στην ανταγωνιστικότητα και στον συνεργατισμό.

«Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να προσέλθει στη διαπραγμάτευση αμυνόμενη. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πρωταγωνιστές», ανέφερε χαρακτηριστικά

Μάλιστα, σημείωσε ότι η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ δεν μπορεί να εξαντλείται στους αριθμούς και στο ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν μετά το 2028. Το πραγματικό διακύβευμα, είναι το παραγωγικό μοντέλο που θα επιλέξει η Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες, και η θέση που θα καταλάβει η Ελλάδα μέσα σε αυτό.

Όπως εξήγησε, στο επίκεντρο της ελληνικής θέσης βρίσκεται η ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με επαρκείς πόρους, μεγαλύτερη εθνική ευελιξία και περισσότερη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τα εργαλεία πολιτικής στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών τους.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι οι ανάγκες της μεσογειακής γεωργίας, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια εργαλεία που σχεδιάζονται για εντελώς διαφορετικές γεωργικές πραγματικότητες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Τόνισε συγκεκριμένα, πως για χώρες όπως η Ελλάδα, το νερό αποτελεί πλέον στρατηγικό αγαθό και η διαχείρισή του οφείλει να βρεθεί στον πυρήνα της νέας αγροτικής πολιτικής.

Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της ελληνικής πρότασης για τη νέα περίοδο, ο κ. Σχοινάς έθεσε ως προτεραιότητες τη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών, τη δίκαιη ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών με έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω επενδύσεων, καινοτομίας και νέων αλυσίδων αξίας, τη στήριξη του συνεργατισμού, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο αρδευτικό νερό.

Έκτακτη στήριξη 1,8 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς της Λαψίστας

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον κάμπο Λαψίστας Ιωαννινων και στην ανάγκη σωστής διαχείρισης του αρδευτικού νερού, σημειώνοντας ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία των επενδύσεων στις υδατικές υποδομές και στη σωστή διαχείριση του αρδευτικού νερού. Μάλιστα, από το βήμα της εκδήλωσης ανακοίνωσε ότι οι παραγωγοί της περιοχής που επλήγησαν από τη λειψυδρία κατά το 2025, θα ενισχυθούν με περισσότερα από 1,8 εκατ. ευρώ μέσω του καθεστώτος de minimis.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση που έχει υποβληθεί από τον ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας για αρδευτικό έργο προϋπολογισμού 21,6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τα μεγάλα αρδευτικά έργα της χώρας. Όπως ανέφερε, η πρόταση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αξιολόγησης και στόχος του υπουργείου είναι η σχετική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο υπουργός σημείωσε ότι η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ που ξεκινά στην Περιφέρεια από το Μέτσοβο, αποτελεί μια συζήτηση εθνικού προσανατολισμού, οι αποφάσεις της οποίας θα επηρεάσουν το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας για ολόκληρη την επόμενη γενιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ