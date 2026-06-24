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Μπορείς να καταλάβεις πόσο θα ζήσει κάποιος από μία και μόνο απάντηση, σύμφωνα με μελέτη

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Μπορείς να καταλάβεις πόσο θα ζήσει κάποιος από μία και μόνο απάντηση, σύμφωνα με μελέτη
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Επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν, ότι η ψυχολογία και ο τρόπος που αισθάνεται ο καθένας για το σώμα του, παίζουν σημαντικό - αν όχι καθοριστικό - ρόλο στην υγεία του.

Θα μπορούσε η απάντηση στην απλή ερώτηση «πώς νιώθεις στην υγεία σου;» να αποκαλύπτει περισσότερα για το μέλλον ενός ανθρώπου από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων; Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, η προσωπική αντίληψη που έχει κάποιος για την υγεία του φαίνεται να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες μακροζωίας.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε το 2016 στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science και βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 6.000 Βρετανών ενηλίκων ηλικίας από 41 έως 93 ετών. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για σχεδόν τρεις δεκαετίες, από το 1983 έως το 2012, καταγράφοντας λεπτομερώς την κατάσταση της υγείας τους.

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