Τουρισμός

Νάξος: Οι εμπειρίες που αζίζει να ζήσετε στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων

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Νάξος: Οι εμπειρίες που αζίζει να ζήσετε στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων
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Οι απέραντες παραλίες, τα σπουδαία αξιοθέατα, τα χωριά-διαμάντια, η τοπική κουζίνα και όλα όσα κάνουν τη Νάξο έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου.

Η Νάξος είναι ένα νησί που συνδυάζει τα πάντα και γι’ αυτό κερδίζει κάθε τύπο ταξιδιώτη. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων ξεχωρίζει για τις ατελείωτες αμμουδιές, τα γραφικά ορεινά χωριά, τα σημαντικά μνημεία και τη γαστρονομική του παράδοση.

Από τη ζωντανή Χώρα με το ενετικό κάστρο και τα στενά σοκάκια μέχρι τις χρυσές παραλίες και τα μονοπάτια που οδηγούν στις κορυφές και τα κρυμμένα τοπία του νησιού, η Νάξος προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες χαλάρωσης και εξερεύνησης. Όσες φορές κι αν την επισκεφθείτε, θα υπάρχουν πάντα κρυμμένες γωνιές για να ανακαλύψετε, παραλίες που δεν έχετε βουτήξει, χωριά και αξιοθέατα που θα σας αποκαλύψουν μερικά ακόμη μυστικά...

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