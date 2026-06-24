ΑΑΔΕ: Ενημέρωση για ενδικοφανείς προσφυγές για Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ετών 2024-2025

Στους δικαιούχους θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να υποβάλουν, μόλις λειτουργήσει η πλατφόρμα.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές δικαιούχων των Παρεμβάσεων

Π3 -70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία),

για αιτήσεις 2025, με σημερινή προθεσμία υποβολής (24/6/2026), θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές δικαιούχων των Παρεμβάσεων

Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο)

Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022,

για αιτήσεις 2025 με προθεσμία υποβολής έως και 1/7/2026, θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Στους δικαιούχους των τεσσάρων ως άνω Παρεμβάσεων για αιτήσεις έτους 2024, οι οποίοι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν έχουν ακόμη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στην πλατφόρμα, θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να υποβάλουν, μόλις λειτουργήσει η πλατφόρμα.