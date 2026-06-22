Μαρινάκης για Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: «Δεν τίθεται θέμα διαγραφής από τη ΝΔ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «βασική επιδίωξη της κυβέρνησης μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά».

«Το ερώτημα αυτό πρέπει να το απευθύνετε στον κ. Τσίπρα ή σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μια από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποί του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για τις δηλώσεις του κ. Στουρνάρα ότι υπήρχε συζήτηση για παράλληλο νόμισμα και μετά τον κ. Βαρουφάκη.

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω, στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ και γι' αυτό και το έψαξα.

Καταρχάς, ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς, στα τέλη Μαΐου, σε ένα site. Το δημοσίευμα αυτό είχε χρησιμοποιήσει ως ένα δείγμα 14 αγαθών, χωρίς να διευκρινίζει είτε πότε έγινε η δειγματοληψία, είτε αν επέλεξε φθηνά ή ακριβά αγαθά. Ανέφερε απλώς ότι οι μετρήσεις προέκυψαν από τη σύγκριση τιμών σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το δημοσίευμα έκανε τη δουλειά του, ο κάθε δημοσιογράφος κάνει το ρεπορτάζ του, αλλά από εκεί και πέρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό το έκανε επίσημη θέση.

Όπως προκύπτει από μια στοιχειώδη έρευνα αγοράς που κάναμε με τους συνεργάτες μου μέσω και του νέου παρατηρητηρίου τιμών posokanei και από τα ηλεκτρονικά καταστήματα δύο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορούσε σαφώς να βρει φθηνότερες επιλογές για 12 από τα 14 προϊόντα του καταλόγου, με αποτέλεσμα να φουσκώσει αναίτια το λογαριασμό στην προσπάθειά του να επιτεθεί στην κυβέρνηση.

Μάλιστα, αν αθροίσουμε τις πιο συμφέρουσες επιλογές - κάναμε αυτή την άσκηση ακριβώς για να ξέρει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει, γι' αυτά τα 12 προϊόντα μαζί με τα άλλα δύο, προκύπτει ότι το συνολικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ. Η αύξηση είναι 27,6%. Ναι, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε αύξηση τιμών από το '19 μέχρι σήμερα. Προφανώς, δεν λέμε το αντίθετο, μην βγει κάποια ανακοίνωση ότι κοροϊδεύουμε ή λέμε τα ανάποδα, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον, στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Και αυτή ακριβώς είναι και η στρατηγική που ακολουθούν, γι' αυτό και μένω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε το μαύρο-άσπρο, δεν πάμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτό που ζει δεν είναι μια πρωτοφανής συνθήκη ακρίβειας.

Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Όλοι το βιώνουν αυτό και ειδικά οι συμπολίτες μας που είναι στα πιο χαμηλά εισοδήματα. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις.

Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη».

Σε ερώτηση για την ποινή που υπεβλήθη στην κ. Ασημακοπούλου και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών και ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail, ανέφερε: «Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail.

Και μάλιστα, είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά, και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το πως αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω».

«Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη.

Εγώ το ξαναλέω και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως δεν έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για την ενδεχόμενο διαγραφής τους είπε: «Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς; Για όνομα του Θεού».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα φορολόγησης στα οποία αναφέρονται οι εκπρόσωποι του κόμματους ΕΛΑΣ, σημείωσε:

«Πέραν της θυμηδίας που προκαλεί όλο αυτό με τις προτάσεις στο πόδι των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί ούτε βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε εξηγούν ακριβώς πώς θα το κάνουν, λένε το ένα μετά το άλλο χωρίς ειρμό και κάποια στοιχειώδη κοστολόγηση, από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο μεγάλα καλά. Το ένα είναι πως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους σκαφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Το δεύτερο το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι και εκείνος και οι νέοι του, οι παλιοί τέλος πάντων συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους. Προφανώς δεν εννοούν αυτά που λένε. Θέλουν να τα πάρουν από όλους, γιατί όταν ακούς για φόρους αρχίζεις λίγο να ψάχνεις τις τσέπες σου. Αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.

Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, πολύ παραπάνω για τη μεσαία τάξη, για τα χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και παράλληλα, μειώνοντας φόρους, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων:

- Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.

- Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

- Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

- Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

- Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

- Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.

- Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

- Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

- Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

- Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης.

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο -εν μέσω της μεγάλης κρίσης στο Ιράν- ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Η επίδοση των εσόδων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το πρώτο τετράμηνο του 2026 συνολικά. Οι εισροές έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει πως η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση "Digital Government Outlook 2026" του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, ενώ, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Παράλληλα, από την Έκθεση «Ψηφιακής Δεκαετίας 2026» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων.

Το 2025, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία.

Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

-σε πολυκατοικίες,

-σε κτίρια γραφείων,

-σε ξενοδοχεία,

-σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,

-ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

- 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

- 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

- 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστηλωτική επέμβαση.

«Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 19:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο με θέμα "Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών, Σε μια Νέα Εποχή, με Διαφάνεια, Ταχύτητα και Ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ