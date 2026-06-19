Στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Ισράηλ - Λιβάνου: Το μήνυμα Τραμπ για εκεχειρία

«Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου» υπογράμμισε ο Τραμπ, ενώ απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τελευταία ενημέρωση 22:21

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα διεξαχθεί το τριήμερο 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας, ο Αούν είπε στον Ρούμπιο ότι μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» θα συνιστούσε τη «θεμελιώδη βάση» προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Ρούμπιο «για τη στήριξη των ΗΠΑ στον Λίβανο».

Κάλεσμα στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. «Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου» υπογράμμισε ο Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ θα μεταβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ, κάτι που δεν συνηθίζει. Είναι η μόλις δεύτερη φορά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο που επισκέπτεται την εξοχική προεδρική κατοικία. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι κατά την παραμονή του εκεί θα έχει διάφορες «πολιτικές συναντήσεις». Η οικογένειά του θα τον ακολουθήσει στο Καμπ Ντέιβιντ για αυτό το διήμερο που περιλαμβάνει και την Ημέρα του Πατέρα, την Κυριακή.

Η τελευταία φορά που ο Τραμπ επισκέφθηκε το Καμπ Ντέιβιντ, στο Μέριλαντ, ήταν τον Ιούνιο του 2025, όταν συναντήθηκε με στρατιωτικούς αξιωματούχους και συμβούλους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και συζήτησαν την κατάσταση στο Ιράν, τον πόλεμο στη Γάζα και τις διαδηλώσεις κατά της ICE στην Καλιφόρνια. Μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, τον Μάιο, έγινε τελικά στον Λευκό Οίκο επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε κακοκαιρία στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ παραμένει προσηλωμένη στην απόρριψη της κατοχής

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, μιλώντας σε τελετή του Κεντρικού Συμβουλίου της Ασούρα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της αντίστασης και της απελευθέρωσης των κατεχόμενων εδαφών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η οργάνωση λειτουργεί εντός του πλαισίου του Συντάγματος του Λιβάνου και της Συμφωνίας του Ταΐφ.

Ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ απορρίπτει την ξένη κυριαρχία, την κατοχή και την πολιτική εξάρτηση και χαρακτήρισε τις ενέργειες της οργάνωσης ως μέρος ενός ευρύτερου αγώνα ενάντια σε αυτό που θεωρεί αδικία και εξωτερική παρέμβαση. Πρόσθεσε ότι «κάθε βήμα με το οποίο απορρίπτουμε την κατοχή αποτελεί νίκη για εμάς», σημειώνοντας ότι «όταν ο εχθρός μας αντιμετωπίζει με όπλα, τον αντιμετωπίζουμε και εμείς με όπλα».

Απευθυνόμενος στο Ισραήλ, ο Κασέμ δήλωσε ότι «το σχέδιο για την εξάλειψη της Χεζμπολάχ και την εδραίωση της ισραηλινής κατοχής απέτυχε» και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα αναγκαστεί τελικά να αποσυρθεί «από κάθε εκατοστό του λιβανικού εδάφους». Ακόμα δήλωσε ότι αναθεώρησε το στρατιωτικό της δογμα και τις τακτικές μάχης με βάση τα διδάγματα που άντλησε από τον πόλεμο με το Ισραήλ, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις δυνατότητές της στον τομέα των οπλικών συστημάτων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός μετά τις 17:00 σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές

Ο Κασέμ ανέφερε επίσης ότι η Χεζμπολάχ διατήρησε τη συνοχή της βάσης υποστήριξής της και διαφύλαξε τη συμμαχία της με το Κίνημα Αμάλ. Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ συνεχίζει να υπερασπίζεται αυτό που ονόμασε «δικαίωμά της να υπερασπίζεται τον Λίβανο και να απελευθερώνει τη γη του». Δύο πηγές των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters ανάφεραν ότι το Ισραήλ, πραγματοποίησε 12 αεροπορικές επιθέσεις την πρώτη ώρα μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός, αλλά καμία δεν καταγράφηκε μετά τις 5 μ.μ.

Από την πλευρά του, ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν σημειωθεί επιθέσεις από τις 5 μ.μ., αλλά αρνήθηκε ότι το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει 12 επιθέσεις μετά τις 4 μ.μ. Ένας δημοσιογράφος του Reuters στο βόρειο Ισραήλ είδε αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται εντός του Λιβάνου γύρω στις 4:50 μ.μ. Αναλυτικά οι επιθέσεις: