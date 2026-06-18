Σκέρτσος για «PosoKanei»: «Η αντιπολίτευση να αποφασίσει με ποιων τα συμφέροντα συντάσσεται»

«Ας συμφωνήσουμε επί της αρχής στα βασικά: ότι ο ανταγωνισμός τιμών και η διαφάνεια στη λειτουργία κάθε αγοράς είναι προς όφελος του καταναλωτή», ανέφερε.

Στη νέα ψηφιακή υπηρεσία posokanei.gov.gr αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, μαζί, όμως, και στη στάση που κράτησε η αντιπολίτευση στο θέμα.

Όπως διερωτάται στην αρχή, «ποιος και γιατί δεν θέλει περισσότερη διαφάνεια στις τιμές των σούπερ μάρκετ;» και απαντά: «Ας συμφωνήσουμε επί της αρχής στα βασικά: ότι ο ανταγωνισμός τιμών και η διαφάνεια στη λειτουργία κάθε αγοράς είναι προς όφελος του καταναλωτή.

Έχοντας αυτό ως δεδομένο θα περίμενα, ως φύσει και θέσει καλόπιστος, ότι η αντιπολίτευση θα υποδεχόταν, αν όχι θετικά, τουλάχιστον ουδέτερα τη νέα ψηφιακή υπηρεσία posokanei.gov.gr που επιδιώκει και τους δύο σκοπούς: δηλαδή τόσο την ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές όσο και τη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης που έχουν οι καταναλωτές έναντι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Διότι, πολύ απλά, χάρη στην εύχρηστη αυτή εφαρμογή οι καταναλωτές μπορούν πλέον να κάνουν πιο έξυπνες και συνειδητοποιημένες αγορές. Και μαζί τους η πολιτεία να ασκεί πιο τεκμηριωμένη και αποτελεσματική πίεση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για καλύτερες τιμές.

Κι όμως», συνεχίζει, «από χθες έχει ξεκινήσει ένας λυσσαλέος πόλεμος από την αντιπολίτευση -ακόμη και με fake news που αφορούν το κόστος δημιουργίας του- προκειμένου να απαξιώσουν αυτό το καινοτόμο εργαλείο που θέτει πλέον η πολιτεία στη διάθεση των καταναλωτών.

Η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά μπροστά στο αντικυβερνητικό της μένος λειτουργεί αυτοκτονικά και παίζει το παιχνίδι όσων ΔΕΝ θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές. Και νομίζω όλοι είμαστε σε θέση να φανταστούμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί».

Συμπερασματικά, «το #πόσοκάνει δεν λύνει φυσικά από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι, όμως, άλλο ένα όπλο στα χέρια μας για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της εγχώριας αγοράς αλλά και των πολυεθνικών εταιριών. Αν απαξιωθεί θα κερδίσουν όσοι παγίως ποντάρουν τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική κερδοσκοπία.

Ας αποφασίσει επιτέλους η αντιπολίτευση με ποιων τα συμφέροντα συντάσσεται», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.