Κυρανάκης: «Καλούμε τους νέους στα ψηφοδέλτιά μας»

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχοντας ως βασικό εφόδιο την αξιοπιστία των δεσμεύσεών της.

Μήνυμα ανανέωσης, ενότητας και πολιτικής διεύρυνσης προς τη νέα γενιά έστειλε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤΕΝΝΑ, προαναγγέλλοντας σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια του κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Θέλω να ξέρει κάθε νέο παιδί που θέλει να αλλάξει πράγματα ότι υπάρχει χώρος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως η δική μου γενιά πριν από μία δεκαετία έκανε το βήμα στην πολιτική, έτσι τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε κι εμείς χώρο σε ακόμη νεότερους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της παράταξης είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχοντας ως βασικό εφόδιο την αξιοπιστία των δεσμεύσεών της, επισημαίνοντας πως οι πολίτες κρίνουν με βάση το αν μια κυβέρνηση υλοποιεί όσα υπόσχεται.

«Ο κόσμος ψηφίζει για αξιοπιστία. Το είπαμε, το κάναμε. Είχαμε πει ότι θέλουμε να φτάσουμε τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και το πετύχαμε ένα χρόνο πριν από την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ και θα το πετύχουμε», σημείωσε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει σημαντικό μέρος της κοινωνίας, τονίζοντας ότι η πολιτική οφείλει να βλέπει την πραγματικότητα της καθημερινότητας.

«Υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κόσμος. Αυτό είναι απόλυτη αλήθεια και όποιος δεν το βλέπει δεν ξέρει να κάνει πολιτική», δήλωσε, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα προσφέρει στους πολίτες καλύτερη εικόνα των τιμών στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και περισσότερες επιλογές για εξοικονόμηση χρημάτων.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας της ΝΔ επέμεινε στη γραμμή της ενότητας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον κ. Σαμαρά.

«Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πολλά χρόνια μια πολύ προσωπική σχέση. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια και έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε εξέλιξη που θα οδηγούσε σε εσωτερικές πληγές θα στεναχωρούσε πρωτίστως τον απλό Νεοδημοκράτη.

Ο κ. Κυρανάκης αφιέρωσε σημαντικό μέρος της παρέμβασής του και στη μάχη κατά της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να συγκρουστεί με παγιωμένα κυκλώματα του βαθέος κράτους, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται πολιτικό κόστος.

Αναφερόμενος στις υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολεοδομίες μέχρι το Κτηματολόγιο και τα κυκλώματα στα διπλώματα οδήγησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι πολλές από τις σημερινές δικογραφίες και δικαστικές εξελίξεις αποτελούν αποτέλεσμα ελέγχων και καταγγελιών που ξεκίνησαν από την ίδια την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.

«Οι διάλογοι που ακούμε σήμερα είναι του 2021. Οι καταγγελίες έγιναν ακόμη νωρίτερα. Στο Κτηματολόγιο οι καταγγελίες έγιναν το 2023, οι συλλήψεις το 2025 και η δίκη γίνεται το 2026», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι για δεκαετίες παγιωμένες πρακτικές παρέμεναν ανέλεγκτες.

«Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που γνωρίζει ότι θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά επιλέγει να συγκρουστεί με τα κυκλώματα διαφθοράς μέσα στο βαθύ κράτος. Είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την πάμε μέχρι τέλους», τόνισε.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο γραμματέας της ΝΔ έκανε και σύντομη αναφορά στην ολοκλήρωση της θητείας του στο Υπουργείο Μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου και επαναλαμβάνοντας ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης λειτουργία τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και ETCS στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη.