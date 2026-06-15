Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων

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Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.

Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.

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