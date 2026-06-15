Πολιτική | Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων

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Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων
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Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.

Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.

Ειδικότερα:

  • Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος
  • Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού: Ολυμπία Βικάτου
  • Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Eμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης
  • Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Φώτης Μάγγος

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tags:
Γενικός Γραμματέας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Υπουργείο Ναυτιλίας
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