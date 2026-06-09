«Oι ΗΠΑ ζυγίζουν τρία σενάρια εναντίον της Κούβας»

Η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες οξύνθηκε από τον Ιανουάριο, μετά την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού και ομοβροντιών κυρώσεων σε βάρος οντοτήτων και προσωπικοτήτων στη νήσο.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εκτίμησε, στο πλαίσιο συνέντευξής του που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα και δημοσιεύτηκε σε ισπανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, πως οι ΗΠΑ ζυγίζουν τρία «σενάρια» εναντίον της χώρας του: να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη ασκώντας οικονομική πίεση, να πάρουν τον έλεγχο της οικονομίας, ή να προχωρήσουν σε στρατιωτική επίθεση.

«Το πρώτο σενάριο είναι να προκαλέσουν, με την οικονομική ασφυξία, κοινωνική έκρηξη που θα προσέφερε τη δυνατότητα (στην Ουάσιγκτον), με πρόσχημα τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, να επέμβει στη χώρα», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους στη συνέντευξη που έδωσε στον eldiario.es και αναπαρήγαγε χθες ο ιστότοπος της προεδρίας της Κούβας.

Η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες οξύνθηκε από τον Ιανουάριο, μετά την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού και ομοβροντιών κυρώσεων σε βάρος οντοτήτων και προσωπικοτήτων στη νήσο, καθώς και την άσκηση δίωξης στον κουβανό πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει το νησί της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, κάπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια». Παρά την κλιμάκωση της έντασης, οι δυο πλευρές λένε πως διατηρούν διπλωματικές επαφές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ, το «δεύτερο σενάριο» είναι «διάλογος με σκοπό τον εξαναγκασμό, συνοδευόμενος από εκστρατεία ‘μέγιστης πίεσης’ στην οικονομία του νησιού». Κατά την εκτίμησή του ο στόχος θα ήταν να «πάρει τον έλεγχο της κουβανικής οικονομίας» και να προωθήσει «την αλλαγή πολιτικού συστήματος».

Η αναφορά του σε αυτό το δεύτερο «σενάριο» καταγράφεται καθώς πολλές ξένες εταιρείες, ιδίως διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, ανακοινώνουν πως αποσύρονται από την Κούβα, εξαιτίας του φόβου πως θα υποστούν αμερικανικές κυρώσεις.

«Και το τρίτο σενάριο είναι αυτό της στρατιωτικής επίθεσης», είπε ο πρόεδρος της Κούβας.

Σύμφωνα με τον κ. Ντίας-Κανέλ, οι υποθέσεις αυτές δεν εφευρέθηκαν από την Αβάνα, βασίζονται σε επανειλημμένες τοποθετήσεις του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιμέτωπη με τις προοπτικές αυτές, είπε ο αρχηγός του κράτους, η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί να αμυνθεί, να αποφύγει οποιονδήποτε «αιφνιδιασμό» και την «ήττα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ