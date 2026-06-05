Η ΕΕ «χαιρετίζει» την επιστολή Ζελένσκι για απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε επίσης σήμερα ότι έχει φθάσει η στιγμή για μια επανάληψη των συνομιλιών για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε σήμερα την επιστολή με την οποία ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής απ' ευθείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, ενώ ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι έχει πλέον φθάσει η στιγμή για να επαναληφθούν οι συνομιλίες με τη Μόσχα.

«Χαιρετίζουμε την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι υπέρ απ' ευθείας διαπραγματεύσεων, καθώς και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός. Και από την πλευρά μας, θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τα γεγονότα: η Ουκρανία θέλει την ειρήνη, η Ευρώπη θέλει την ειρήνη», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε επίσης σήμερα ότι έχει φθάσει η στιγμή για μια επανάληψη των συνομιλιών για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Επιθυμία μου είναι μάλλον να κοιτάξουμε το μέλλον και να πούμε πώς θα καταφέρουμε να αναδιοργανώσουμε ένα διάλογο για να οικοδομήσουμε την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη», δήλωσε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Βαλκανίων. «Και πιστεύω πως είναι η στιγμή, δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης», πρόσθεσε.

Ο γάλλος πρόεδρος προσκάλεσε επίσης στο Παρίσι, με την ευκαιρία της γαλλικής εθνικής γιορτής της 14ης Ιουλίου, τις χώρες που συνεισφέρουν στο συνασπισμό των εθελοντών που έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ