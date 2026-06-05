Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων

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Μητσοτάκης: Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων
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Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο πρωθυπουργός αναγράφει το μήνυμα: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο πρωθυπουργός αναγράφει το μήνυμα: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

Υπενθυμίζεται πως χθες Πέμπτη, αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν στον Στρατό Ξηράς, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Στρατός
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