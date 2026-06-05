Πολιτική | Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας της ΝΔ - Έρχεται ανασχηματισμός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας της ΝΔ - Έρχεται ανασχηματισμός
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Πρωθυπουργός προτείνει τον Κυρανάκη για Γραμματέα της ΝΔ, μετά την επιτυχή θητεία του στις Μεταφορές.

Tον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη έχει αποφασίσει να προτείνει ο Πρωθυπουργός για το νευραλγικό πόστο του Γραμματέα της ΝΔ, ο οποίος θα αναλάβει να ζεστάνει τον κομματικό μηχανισμό μέχρι τις εκλογές. Η επιλογή του θα εγκριθεί επισήμως την προσεχή Τετάρτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και θα εκκινήσουν οι περιοδείες μεικτών κλιμακίων υπουργών και κομματικών στελεχών.

Η επιλογή βεβαίως προσώπου από το Υπουργικό Συμβούλιο οδηγούν και σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για την αναπλήρωση της θέσης του κ. Κυρανάκη, αλλά και του κενού του εκλιπόντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά. Ο μίνι ανασχηματισμός πιθανόν θα γίνει την επόμενη Πέμπτη.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Όλα στη... φόρα στις 30 Ιουνίου για τους μεγαλοφειλέτες του ΕΦΚΑ - Τι πρέπει να κάνουν

Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι στο γαλάζιο ραντάρ - Οι χαμηλοί τόνοι για Σαμαρά - Το «τρένο» η Αχτσιόγλου

Ενέργεια: Επάρκεια αποθεμάτων έως τέλος καλοκαιριού - 600 εκατ. ευρώ την ημέρα το επιπλέον κόστος για την ΕΕ

tags:
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Ανασχηματισμός
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider