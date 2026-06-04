Τσιόδρας προς Κομισιόν: Δέσμευση για ξεχωριστή και επαρκή χρηματοδότηση για τον αμπελοοινικό τομέα

ρωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού μηχανισμού ασφαλιστικής κάλυψης έναντι κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Τη δέσμευση της Κομισιόν για τη διατήρηση ξεχωριστού χρηματοδοτικού φακέλου για τον οίνο στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά και την ύπαρξη κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου συγχρηματοδότησης για την αποφυγή ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, ρωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού μηχανισμού ασφαλιστικής κάλυψης έναντι κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034 και η μεταρρύθμιση προγραμμάτων, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκαλούν ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης του ειδικού πλαισίου στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».

Συμπληρώνει ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η κλιματική αλλαγή και η επίδραση του ασταθούς γεωπολιτικού πλαισίου στις εξαγωγές αλλά και η ζωτικής σημασίας συμβολή του στην οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση ενός σταθερού, συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης για τον τομέα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034».

Καταλήγει, δε, τονίζοντας την ανάγκη η Κομισιόν να διατηρήσει και να ενισχύσει το πακέτο για τον οίνο, το οποίο υιοθετήθηκε πρόσφατα από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Διασφάλιση ισχυρού πλαισίου στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034

H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034 και η μεταρρύθμιση προγραμμάτων όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική προκαλούν ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης του ειδικού πλαισίου στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος όπως η κλιματική αλλαγή και η επίδραση του ασταθούς γεωπολιτικού πλαισίου στις εξαγωγές, αλλά και η ζωτικής σημασίας συμβολή του στην οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση ενός σταθερού, συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης για τον τομέα στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δεσμεύεται να διατηρήσει τον ξεχωριστό και δεσμευμένο χρηματοδοτικό φάκελο για τον οίνο στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού καθώς και το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ Κρατών-Μελών;

2. Σκοπεύει και με ποιο τρόπο να διατηρήσει και να ενισχύσει το πρόσφατο πακέτο για τον οίνο;

3. Εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού μηχανισμού ασφαλιστικής κάλυψης έναντι κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή;