Οικονομία | Διεθνή Νέα

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πληθωριστικό σοκ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πληθωριστικό σοκ
Ιζαμπέλ Σνάμπελ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Βλέπουμε παγκοσμίως ότι οι πιέσεις των τιμών αυξάνονται. Αυτό θα ασκήσει πληθωριστική πίεση ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο» προειδοποίησε.

Την άποψή της πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι πιέσεις στις τιμές εξαπλώνονται πέρα ​​από την ενέργεια και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Iζαμπέλ Σνάμπελ.

«Δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε αυτό το σοκ», υπογράμμισε το «γεράκι» της ΕΚΤ σε συνέδριο της Τράπεζας της Κορέας τη Δευτέρα στη Σεούλ. «Ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό αυξάνεται» πρόσθεσε.

Η καταστροφή στις ενεργειακές υποδομές και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχει ήδη αλλάξει τη δυναμική των τιμών με πιο διαρκή τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να χρειαστεί να αντιδράσουν ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί αμέσως, σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί πόσες αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να χρειαστούν, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν να αξιολογούν τα εισερχόμενα δεδομένα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι πρόκειται για έναν ορισμένο αριθμό αυξήσεων και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η πορεία σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Πρέπει πραγματικά να δούμε τι θα συμβεί» εξήγησε.

Υπογράμμισε επίσης πως το τρέχον σοκ διαφέρει από τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις επειδή λειτουργεί όλο και περισσότερο ως παγκόσμιο σοκ ζήτησης, ενώ παράλληλα αυξάνει το κόστος παραγωγής διεθνώς.

«Βλέπουμε παγκοσμίως ότι οι πιέσεις των τιμών αυξάνονται. Αυτό θα ασκήσει πληθωριστική πίεση ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο» προειδοποίησε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποχρεωτική η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες εργασίας από τις 7 Ιουνίου - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

«Εξοικονομώ»: Πόσα γλιτώνει κάθε χρόνο η Ελλάδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Έρχονται 6 παρεμβάσεις τον Ιούνιο για νοικοκυριά και οφειλέτες: Από επιδόματα έως και 240 δόσεις για εξόφληση χρεών

tags:
Ιζαμπέλ Σνάμπελ (Isabel Schnabel)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Πληθωρισμός
Επιτόκια
Πόλεμος
Ευρωζώνη
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider