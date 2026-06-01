Ιράν προς ΗΠΑ: «Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση σε όλα τα μέτωπα»

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού προπυργίου της Χεζμπολάχ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχε απευθύνει νωρίτερα σήμερα μέσω του του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως την Ουάσινγκτον για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση: «Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος.

