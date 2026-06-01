Tax & Labour

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα - 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

  • Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά
  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
  • Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

  • Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
  • Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
  • Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποχρεωτική η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες εργασίας από τις 7 Ιουνίου - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

«Εξοικονομώ»: Πόσα γλιτώνει κάθε χρόνο η Ελλάδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Έρχονται 6 παρεμβάσεις τον Ιούνιο για νοικοκυριά και οφειλέτες: Από επιδόματα έως και 240 δόσεις για εξόφληση χρεών

tags:
ΑΑΔΕ
Αθηναϊκή Ριβιέρα
Εστίαση
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider