Οι τιμές του ρυζιού στην Ασία εκτοξεύθηκαν κατά 20% τον Μάιο - Πόλεμος και καιρικές συνθήκες απειλούν την παραγωγή

Η αύξηση της τιμής των λιπασμάτων λόγω της σύγκρουσης στον Περσικό και το φαινόμενο El Niño, πυροδοτούν τις ανησυχίες.

Οι τιμές του ρυζιού στην Ασία κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μηνιαίο άλμα τους εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες τον Μάιο και ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι κίνδυνοι από τις καιρικές συνθήκες και η αύξηση του κόστους ενέργειας και λιπασμάτων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων απειλούν την παραγωγή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η τιμή του λευκού ρυζιού της Ταϊλάνδης, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ασιατική αγορά, αυξήθηκε κατά 20% τον Μάιο - η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος σε διαθέσιμα στοιχεία από το 2008. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ρυζιού στο Chicago Board of Trade ενισχύθηκαν κατά 15% μέσα στον ίδιο μήνα.

Οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, σύμφωνα με την Bin Hui Ong, αναλύτρια εμπορευμάτων στην BMI (Fitch Solutions), η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα συμβόλαια ρυζιού στο Σικάγο. Όπως πρόσθεσε, η αναμενόμενη εμφάνιση του φαινομένου El Niño - το οποίο μπορεί να προκαλέσει θερμότερες και ξηρότερες καιρικές συνθήκες σε τμήματα της Ασίας - δημιουργεί περαιτέρω προοπτικές ανόδου των τιμών.

Καθώς οι προμήθειες καυσίμων και λιπασμάτων εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι αγρότες σε πολλές ασιατικές χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο το υψηλό κόστος των εισροών να αρχίσει να επιβαρύνει την παραγωγή ρυζιού.

Το ρύζι αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα των οικονομιών της περιοχής και είναι ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια. Χώρες όπως η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και η Ινδία συγκαταλέγονται επίσης στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ρυζιού παγκοσμίως.

Καθώς σε πολλές περιοχές ξεκινά η περίοδος φύτευσης της κύριας καλλιέργειας, ορισμένοι αγρότες έχουν αναγκαστεί να παραλείψουν ή να καθυστερήσουν τη σπορά του βασικού αυτού διατροφικού προϊόντος.

Ο Tran Van Be Bay, 60 ετών, από την επαρχία Vinh Long στο νότιο Βιετνάμ, συνήθιζε να καλλιεργεί τρεις σοδειές τον χρόνο. Ωστόσο, καθώς οι τιμές των λιπασμάτων εκτοξεύονται, σχεδιάζει να παραλείψει μία από αυτές τις καλλιέργειες φέτος.

«Με το κόστος να αυξάνεται και τον καιρό να είναι τόσο ζεστός, δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να σπείρουμε νέα καλλιέργεια», δήλωσε. «Η χρήση περισσότερου λιπάσματος όχι μόνο κοστίζει περισσότερο, αλλά βλάπτει και τα φυτά.»

Το ρύζι είναι γνωστό ως καλλιέργεια με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες σε λιπάσματα, ενώ οι αντλίες άρδευσης που χρησιμοποιούνται για το πλημμύρισμα των ορυζώνων λειτουργούν συχνά με πετρέλαιο ντίζελ.

Σύμφωνα με το International Rice Research Institute, οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων στην Ταϊλάνδη, την Καμπότζη και τις Φιλιππίνες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 40%-50% από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Παρότι οι χώρες διέθεταν επαρκή αποθέματα κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, ενδέχεται σύντομα να εμφανιστούν ελλείψεις εάν το εμπόριο λιπασμάτων δεν επανέλθει σε ομαλά επίπεδα, δήλωσε ο Alisher Mirzabaev, ανώτερος ερευνητής σε θέματα πολιτικής ανάλυσης και κλιματικής αλλαγής του ινστιτούτου.

Οποιαδήποτε μείωση της παραγωγής στην Ασία είναι πιθανό να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά ρυζιού. Οι Φιλλιπίνες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι ένα ισχυρό φαινόμενο El Niño θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή αναποφλοίωτου ρυζιού έως και κατά 700.000 τόνους, ή περίπου 3,5% του ετήσιου στόχου παραγωγής.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών στις διεθνείς αγορές ενδέχεται να περιοριστεί χάρη στα άφθονα αποθέματα ρυζιού, ιδιαίτερα στην Ινδία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, καθώς και λόγω της σχετικά ασθενούς παγκόσμιας ζήτησης, σύμφωνα με τον Peter Clubb, αναλυτή αγοράς στο International Grains Council.