Κεραμέως: Σε διαφορετική φάση σήμερα η αγορά εργασίας - Μείωση ανεργίας από 18% σε 7-9%

Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σήμερα σε μια διαφορετική φάση σε σχέση με το 2019, δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο «Attica Green Expo 2026».

Όπως είπε, τότε η ανεργία βρισκόταν περίπου στο 18%, ενώ σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά, κυμαινόμενη μεταξύ 7% και 9%, ανάλογα με την περίοδο και την εποχικότητα. Ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, η απασχόληση αυξάνεται ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα τη συνεχή αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, τα τελευταία χρόνια, 563.000 άνθρωποι που στο παρελθόν ήταν εκτός αγοράς εργασίας έχουν πλέον βρει εργασία. Παράλληλα, καταγράφεται και ποιοτική βελτίωση στην απασχόληση, καθώς αυξάνεται σταθερά η πλήρης εργασία. Ενώ παλαιότερα περίπου 7 στους 10 εργαζόμενους εργάζονταν με πλήρη απασχόληση, σήμερα το ποσοστό έχει ανέβει στους 8 στους 10.

Όπως σχολίασε η υπουργός, αυτό δείχνει ότι η βελτίωση δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα δημιουργεί και σημαντικές προκλήσεις.

Όπως υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. Το ζήτημα της κατάρτισης και της προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό θέμα για την οικονομία και την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε, το υπουργείο Εργασίας αναπτύσσει ένα πλέγμα πολιτικών και δράσεων.

Μέσω του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι ανάγκες της οικονομίας τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις διεθνείς τάσεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα, σχεδιάζονται πολιτικές κατάρτισης και απασχόλησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίες προσφέρουν ειδικότητες υψηλής ζήτησης μέσα από διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, υλοποιούνται οριζόντια προγράμματα reskilling και upskilling σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, στα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει περισσότεροι από 700.000 πολίτες.

Η υπουργός Εργασίας συμπλήρωσε επίσης ότι σημαντικό εργαλείο αποτελούν και τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες προσωπικού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και το υπουργείο Εργασίας έχει ως βασική αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα, στηρίζει παράλληλα και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς οι δήμοι αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις στελεχών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα και το επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους δήμους της χώρας.

Επιπλέον, η υπουργός συμπλήρωσε ότι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας συνδέονται άμεσα και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Θεωρώ ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα της εργασίας. Όμως, προϋπόθεση είναι το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσουν στον άνθρωπο, στην επανεκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η κ. Κεραμέως.

Ο Παναγιώτης Μανούρης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, δήλωσε ότι οι ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταβάλλονται ραγδαία. Οι δήμοι χρειάζονται πλέον στελέχη με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Όπως είπε, η μετάβαση αυτή απαιτεί όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια νέα διοικητική κουλτούρα που θα επιτρέπει την αποτελεσματική υλοποίηση έργων και προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Μανούρη, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, καθίσταται αναγκαία η στενή συνεργασία με τα υπουργεία Εργασίας με Παιδείας, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η διά βίου μάθηση να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της εποχής. Όπως είπε, η ΔΥΠΑ διαδραματίζει ήδη καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση.

Ο Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος Γαλατσίου και Πρόεδρος ΠΕΔΑ, δήλωσε ότι δεν βρίσκονται όλοι οι δήμοι της χώρας στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και λειτουργίας. Όπως σημείωσε, υπάρχουν δήμοι που έχουν καταφέρει να οργανωθούν αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και δήμοι που δυσκολεύονται ακόμη και να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές ανάγκες τους, βασιζόμενοι σχεδόν αποκλειστικά στα προγράμματα απασχόλησης του κράτους.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την έλλειψη προσωπικού, αλλά και την αδυναμία προσέλκυσης εξειδικευμένων στελεχών. Όπως ανέφερε, ακόμη και αν υπήρχαν διαθέσιμοι εργαζόμενοι με τις απαραίτητες δεξιότητες, πολλοί δεν θα επέλεγαν να εργαστούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς, όπως εξήγησε, ο βασικός λόγος είναι ότι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ο Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού και Πρόεδρος Ι.Τ.Α., έδωσε έμφαση στο θέμα της επιμόρφωσης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι απέναντι στην πράσινη μετάβαση. Αντίθετα, όπως είπε, αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα. Παράλληλα, η πράσινη μετάβαση δεν συνδέεται μόνο με την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και με σημαντικά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, «η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η επάρκεια κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού.

Ταυτόχρονα, η πράσινη μετάβαση απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, τους οποίους δεν διαθέτουν εύκολα όλες οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες». Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλεια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης.

Συντονιστής του πάνελ συζήτησης ήταν ο Φώτης Κόλλιας, δημοσιογράφος Next Step Media Group.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ