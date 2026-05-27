Λίβανος: Η Χεζμπολάχ συγκρούεται με τις ισραηλινές δυνάμεις στον νότο

Μαχητές «συγκρούονται με τις εχθρικές δυνάμεις» στο Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ανέφερε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι διεξάγει μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις σε μία κοινότητα που βρίσκεται στο όριο της «κίτρινης γραμμής» που έχει εγκαθιδρυθεί στον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, το οποίο επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε και ενέτεινε τα πλήγματά του χθες, Τρίτη, σε πόλεις και χωριά στον νότιο Λίβανο και σε ζώνες στα ανατολικά της χώρας που συνορεύουν με τον νότο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Μαχητές «συγκρούονται με τις εχθρικές δυνάμεις» στο Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ανέφερε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε χθες την αυγή την ευθύνη για πυρά και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να εισδύσουν στην κοινότητα.

Το χωριό, που βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, έχει στρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς του με την πόλη Ναμπατίγε, μία μεγάλη πόλη του νότου για την οποία έχει εκδοθεί νέα ισραηλινή εντολή εκκένωσης πριν από πλήγματα, η δεύτερη από την Τρίτη.

Το Ισραήλ λέει ότι θέτει στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι παραβιάζει την κατάπαυση πυρός.

Το Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε βρίσκεται στο όριο της «κίτρινης γραμμής» που έχει εγκαθιδρύσει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, μια ζώνη στην οποία απαγορεύει την πρόσβαση στους κατοίκους και όπου διεξάγει μεγάλες επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Παράλληλα με την προώθηση αυτή, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή», παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

«Εντείνουμε τη δράση μας στον Λίβανο» και «ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας ώστε να προστατεύσουμε τις κοινότητες του βόρειου» Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ