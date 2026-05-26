Άλτμαν: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έφερε την «αποκάλυψη» που φοβόμασταν στις θέσεις εργασίας

Ο CEO της OpenAI παραδέχεται ότι οι φόβοι για μαζική απώλεια εργαζομένων, λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια «αποκάλυψη» στην αγορά εργασίας, όπως αρχικά φοβόταν ο ίδιος.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης σε συνέδριο της Commonwealth Bank of Australia στο Σίδνεϊ, ο Άλτμαν παραδέχθηκε ότι αυτός και τα στελέχη του είχαν «σχεδόν δίκιο» στις τεχνολογικές προβλέψεις που έκανε η OpenAI όταν λάνσαρε το ChatGPT το 2022. Είπε βέβαια ότι ήταν «αρκετά λάθος» στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

«Χαίρομαι που έκανα λάθος σχετικά με αυτό. Νόμιζα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερος αντίκτυπος στην κατάργηση θέσεων εργασίας από ό,τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, πλέον κατανοεί καλύτερα γιατί αυτό δεν συνέβη στον βαθμό που αναμενόταν. «Τότε θεωρούσα ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος και έπρεπε να μιλήσουμε γι’ αυτό. Εξακολουθεί να είναι πιθανό, αλλά μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις δεν ήταν αυτές που περιμέναμε».

Παρότι ο Άλτμαν δεν παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για την αγορά εργασίας, αρκετές μεγάλες διεθνείς εταιρείες, όπως οι HSBC, Amazon, Standard Chartered και η CBA, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι ορισμένες θέσεις εργασίας αντικαθίστανται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, η OpenAI ετοιμάζεται να υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η εταιρεία ενδέχεται να επιδιώξει αποτίμηση που θα αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι είχε συνειδητοποιήσει ότι, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο σε πολλούς κλάδους και επαγγέλματα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα «ανθρώπινο στοιχείο» στην απασχόληση που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Όπως αποκάλυψε, είχε δοκιμάσει να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την απάντηση μηνυμάτων σε Slack και email, ενημερώνοντας τους συνομιλητές του ότι απαντούσε το «AI του Sam». Ωστόσο, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αποδίδουν μεγάλη σημασία στην προσωπική επαφή και τελικά επέστρεψε ο ίδιος σε αρκετές από τις απαντήσεις.

«Πραγματικά δίνουμε μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και αυτό το θέμα, που μου καταλαμβάνει πολύ χρόνο, δεν είναι κάτι που μπορώ να φανταστώ να αναθέσω σε μια τεχνητή νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η εμπειρία τον έκανε να αναθεωρήσει σημαντικά την εικόνα που είχε για το μέλλον της εργασίας. «Δεν πιστεύω ότι θα δούμε την “αποκάλυψη” των θέσεων εργασίας που ορισμένες εταιρείες του χώρου προβλέπουν ή περιγράφουν», κατέληξε.