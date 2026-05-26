Πολιτική | Διεθνή Νέα

Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει στρατηγικής σημασίας περιοχές στον νότιο λίβανο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει στρατηγικής σημασίας περιοχές στον νότιο λίβανο
Photo Credit: Associated Press
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και καταλαμβάνουν στρατηγικής σημασίας περιοχές.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του.

Διαβάστε επίσης: Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

«Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επεσήμανε παράλληλα πως καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Λίβανος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider