Γερμανία: Η AfD διατηρεί σαφές δημοσκοπικό προβάδισμα από τους Χριστιανοδημοκράτες

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, η AfD εξασφαλίζει ποσοστό 27% (-1 μονάδα από την προηγούμενη εβδομάδα).

Σαφές προβάδισμα διατηρεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και σε νέα δημοσκόπηση, με τα ποσοστά του κυβερνητικού συνασπισμού και της αποδοχής του καγκελάριου να παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Ενόψει μάλιστα της μεταρρύθμισης του συστήματος συνταξιοδότησης, η συντριπτική πλειοψηφία απορρίπτει τα σχέδια περί αύξησης των ορίων ηλικίας.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, η AfD εξασφαλίζει ποσοστό 27% (-1 μονάδα από την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει στο 22% και στη δεύτερη θέση. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 15% (+1), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 12% και χωρίς μεταβολή, όπως και η Αριστερά που παραμένει στο 11%.

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας, το 13% επιλέγει την AfD (-2 μονάδες από την προηγούμενη εβδομάδα), έναντι του 12% (-1) που κατονομάζει την Ένωση. Το 55% (+2) των ερωτηθέντων ωστόσο εκτιμά ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα.

Τα χαμηλά ποσοστά των CDU/CSU αντικατοπτρίζουν και την κακή εντύπωση της συντριπτικής πλειοψηφίας σχετικά με το έργο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Όπως και τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, μόνο το 14% δηλώνει ικανοποιημένο, αντιθέτως το 84% (-1) εκφράζει δυσαρέσκεια. Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του CDU, ικανοποίηση από τον καγκελάριο εκφράζει μόνο το 44% (+3).

Στα επιμέρους στοιχεία, μόλις το 14% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία θα βελτιωθούν τα επόμενα χρόνια, ενώ το 67% προβλέπει επιδείνωσή τους. Στο ερώτημα σχετικά με «το πιο σημαντικό πολιτικό ζήτημα της εβδομάδας», το 36% αναδεικνύει την κατάσταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το 31% την οικονομική δυσπραγία, το 26% τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και το 18% τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενόψει της παρουσίασης των προτάσεων της κυβερνητικής επιτροπής για την μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, η δημοσκόπηση καταγράφει έντονη ανησυχία των πολιτών και αντίθεση στα σχέδια περί αύξησης των κατώτατων ορίων ηλικίας. Το 79% δεν θεωρεί λογικό να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης από τα 67, όπως ισχύει σήμερα, στα 70. Μόνο το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα συμφωνούσε με ένα τέτοιο βήμα.

Στα πρώην ανατολικά κρατίδια το ποσοστό αντίθεσης είναι ακόμη υψηλότερο, στο 89%. «Μπορεί ένα τέτοιο μέτρο να μην είναι δημοφιλές, αλλά είναι απαραίτητο», δήλωσε στο Δίκτυo RND ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Ενώσεων Εργοδοτών (BDA) Ράινερ Ντούλγκερ.

Ο πρόεδρος της πτέρυγας των εργαζομένων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ντένις Ράντκε αντιθέτως έκανε λόγο για «λάθος βήμα» και τόνισε ότι «ακόμη και σήμερα έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι, λόγω της σωματικής καταπόνησης από την εργασία τους, δεν έχουν καμία πιθανότητα να μπορούν να εργαστούν καν έως τα 70 τους». Σε περίπτωση ωστόσο που αποφασιστεί τελικά αυτή η αύξηση, ο κ. Ράντκε ζήτησε βελτιώσεις στη σύνταξη μειωμένης ικανότητας βιοπορισμού για όσους δεν μπορούν να εργαστούν έως το όριο, λόγω της κατάστασης της υγείας τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ