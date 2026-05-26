Μιχαηλίδου: Η επένδυση στον άνθρωπο είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης

Την κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης ανέδειξε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη σημερινή ομιλία της στο 16ο Annual Capital Link Sustainability Forum, με κεντρικό τίτλο «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η «η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο δείκτες, κανονισμοί και υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε την ανάπτυξη, ώστε κάθε άνθρωπος να έχει θέση μέσα σε αυτήν. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά βιώσιμη οικονομία όταν ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να βρει σπίτι, όταν ένας γονέας αισθάνεται ότι πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και την εργασία του, όταν ένα άτομο με αναπηρία συναντά εμπόδια στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική ζωή. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί συνεργασίες. Χρειάζεται ένα κράτος που σχεδιάζει, θέτει κανόνες και δημιουργεί προϋποθέσεις. Χρειάζεται και επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται ότι η επένδυση στον άνθρωπο δεν είναι κόστος, αλλά προϋπόθεση αντοχής, εμπιστοσύνης και πραγματικής προόδου. Η πιο ανθεκτική οικονομία είναι εκείνη στην οποία οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν θέση, δυνατότητες και μέλλον».

Επίσης, η κα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε βασικές πολιτικές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», που στηρίζουν τους εργαζόμενους γονείς και τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο Προσωπικός Βοηθός, που ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση και την ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, οι δράσεις προσβασιμότητας και ψηφιακής ενδυνάμωσης ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων, καθώς και οι πολιτικές για την προσιτή κατοικία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στεγαστικό, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα κοινωνικής σταθερότητας, δημογραφικής ανθεκτικότητας και παραγωγικής προοπτικής. Όπως ανέφερε, όταν ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει κοντά στη δουλειά του ή να σχεδιάσει με ασφάλεια τα επόμενα βήματα της ζωής του, αυτό επηρεάζει συνολικά την οικονομία, την κινητικότητα στην εργασία και τη δυνατότητα της χώρας να κρατήσει τους νέους ανθρώπους της.

Η κ. Μιχαηλίδου, τέλος, αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι οι πραγματικά σύγχρονες επιχειρήσεις δεν κρίνονται μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά και από το εργασιακό περιβάλλον που δημιουργούν, από το αν ενσωματώνουν στην καθημερινή τους λειτουργία τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και από το αν επενδύουν ουσιαστικά στους ανθρώπους τους. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το Σήμα Διαφορετικότητας, που αναγνωρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ