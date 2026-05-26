Safe Bulkers: «Πράσινο φως» για παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens

Το Euronext Athens επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη διπλή εισαγωγή των μετοχών της SAFE BULKERS INC.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Δραστηριοτήτων Αγορών, το Euronext Athens επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη διπλή εισαγωγή των μετοχών της Safe Bulkers INC. στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο NYSE και έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά ομολόγων. Προχώρησε στην έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο τελεί υπό τη διαπραγμάτευση της Κατηγορίας Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.