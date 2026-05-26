Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Εγκρίθηκε η εισαγωγή της Safe Bulkers στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Safe Bulkers: «Πράσινο φως» για παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το Euronext Athens επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη διπλή εισαγωγή των μετοχών της SAFE BULKERS INC.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Δραστηριοτήτων Αγορών, το Euronext Athens επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη διπλή εισαγωγή των μετοχών της Safe Bulkers INC. στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο NYSE και έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά ομολόγων. Προχώρησε στην έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο τελεί υπό τη διαπραγμάτευση της Κατηγορίας Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Euronext Athens (ΕΧΑΕ)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider