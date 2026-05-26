Πενθήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025 ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε πέντε διαδοχικά ανοδικά κλεισίματα, με αθροιστικά κέρδη 6,2%.

Το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ, στη μετοχή της οποίας διακινήθηκε το 1/3 του συνολικού ημερήσιου τζίρου της Λεωφόρου Αθηνών, έδωσε ώθηση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Αν και στην έναρξη της συνεδρίασης δεν έλειψαν κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, η άνοδος της ΔΕΗ σε νέα υψηλά άλλαξε το κλίμα, επιτρέποντας στην ελληνική αγορά να υπεραποδώσει έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών και στον Γενικό Δείκτη να συμπληρώσει πέντε διαδοχικά ανοδικά κλεισίματα για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025.

Σημαντική και η συμβολή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που συνολικά διακίνησαν τζίρο 121 εκατ. ευρώ, αντίστοιχο εκείνου της ΔΕΗ (112,8 εκατ. ευρώ).

Εκτός συνόρων, οι νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στον Ιράν και οι απειλές του Χαμενεϊ προκαλούν προβληματισμό και ώθησαν σε νέα άνοδο τις τιμές του Brent προς τα 98 δολάρια το βαρέλι. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι, δεδομένης της απρόβλεπτης συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων πλευρών, είναι πιθανό οι επενδυτές να κινηθούν πιο επιφυλακτικά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πέραν της Μέσης Ανατολής, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στις συνθήκες που υπαγορεύουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Στις ΗΠΑ, την Πέμπτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών PCE, και εκτιμάται ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% σε ετήσια βάση (από 3,5%) και ο δομικός στο 3,3% (από 3,2%). Στην Ευρώπη, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν προκαταρκτικά στοιχεία από κάποιες χώρες της Ευρωζώνης για τον πληθωρισμό Μαΐου και για το ΑΕΠ α’ τριμήνου. Οι αγορές μέχρι πρόσφατα προεξοφλούσαν αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ άνω των 80 μονάδων βάσης, ενώ πλέον τιμολογούν μικρότερη αύξηση της τάξης των 55 μονάδων βάσης.

Σε αυτό το κλίμα, στο Λονδίνο ο FTSE100 μετά τη χθεσινή αργία σήμερα σημείωσε ήπια άνοδο, ενώ αντίθετα σε Φρανκφούρτη και Παρίσι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραφαν απώλειες της τάξης του 0,6%-0,8%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,24% στο υψηλό ημέρας των 2.347,55 μονάδες, που αποτελεί την έκτη υψηλότερη τιμή κλεισίματος εντός του 2026.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που ενισχύθηκε 1,69% και έκλεισε επίσης στο υψηλό ημέρας, στις 2.685,72 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισαν τα κέρδη περί του 2,2% των ΕΤΕ και Alpha Bank, ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου ενισχυμένες 1,76% και 1,09% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Eurobank (+0,93%) και Optima (+0,84%).

Έτσι, σε πέντε συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις ο ΓΔ «μετράει» συνολικά κέρδη 6,16%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται 8,31%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 70 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 51 σε αρνητικό και 28 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 335,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50,30 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Allwyn, με άνοδο 4,11% στα 12,68 ευρώ. Ακολούθησαν οι Metlen και Viohalco με κέρδη 2,86% και 2,81% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 2% ενισχύθηκε και η μετοχή της Helleniq Energy (+2,37%).

Πέραν τον τραπεζών, σε θετικό έδαφος ακολούθησαν οι Motor Oil (+1,94%), ΔΕΗ (+1,32%), Aegean (+0,83%), και με άνοδο περί του 0,2% οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ. Χωρίς μεταβολή στα 10,24 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Aktor, όπως και οι μετοχές των ElvalHalcor και Lamda Development στα 5,07 ευρώ και 6,10 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η συνεδρίαση για τις μετοχές των ΔΑΑ (-0,69%), Cenergy (-0,48%), Jumbo (-0,18%), ΟΤΕ (-0,16%) και Σαράντης (-0,13%).