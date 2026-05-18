Σε Αυστρία και Γερμανία μεταβαίνει ο Ν. Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Μαΐου, στην Αυστρία και στη Γερμανία, αντίστοιχα. Όπως ανακοινώθηκε, αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Κρεμς της Αυστρίας (Krems An Der Donau) προκειμένου να συμμετάσχει με την υπουργό Άμυνας της χώρας, Klaudia Tanner, σε δημόσια συζήτηση στο πανεπιστημιακό Campus της πόλης με θέμα «European Security Architecture: From the End of Order to Joint Initiative».

Η συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο του Europa-Forum Wachau '26, η θεματική του οποίου είναι αφιερωμένη στα «κεντρικά ζητήματα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας μέσα σε μια εύθραυστη παγκόσμια τάξη», όπως και στις εξελίξεις τις επόμενες τρεις δεκαετίες, λόγω της συμπλήρωσης των 30 ετών του Forum.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με την υπουργό Άμυνας της Αυστρίας. Μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί θα προβούν σε δηλώσεις Τύπου. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο κ. Δένδιας θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας που θα παραθέσει η Αυστριακή ομόλογός του και στο οποίο θα συμμετάσχει επίσης ο υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Anatolie Nosatii.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Μόναχο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στους τομείς της καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας και της αμυντικής βιομηχανίας.