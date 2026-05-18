Δυστύχημα σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια - Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, νεκρός από ηλεκτροπληξία είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ηλικίας 52 ετών, που εκτελούσε εργασίες στο σημείο, στην οδό Ηλία Ζερβού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκρηξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. «Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», προσθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».