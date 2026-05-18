Ειδήσεις | Ελλάδα

Δυστύχημα σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια - Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δυστύχημα σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια - Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια.

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, νεκρός από ηλεκτροπληξία είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ηλικίας 52 ετών, που εκτελούσε εργασίες στο σημείο, στην οδό Ηλία Ζερβού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η έκρηξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. «Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», προσθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «ό,τι είπαμε, το κάναμε» του Κυριάκου - O «διάλογος» Άδωνι-Χατζηδάκη - H καρατόμηση Πολάκη για χάρη του Αλέξη

Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»

Γιατί ο Τραμπ ανέβασε συνέντευξη του Στ. Παπασταύρου στο Truth Social

tags:
ΔΕΔΔΗΕ
Φόρτωση BOLM...
reader insider