Έρευνα ΕΚΤ: Προσωρινή η επιτάχυνση του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός στη Ευρωζώνη θα «αναρριχηθεί» στο 2,7% φέτος, αλλά θα επιστρέψει κοντά στο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας ήδη από τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την τρίμηνη έρευνα της νομισματικής αρχής μεταξύ επαγγελματιών αναλυτών.

Οι ερωτηθέντες αναθεώρησαν σημαντικά τις προσδοκίες τους για το 2026 -από 1,8% προηγουμένως- ενώ προβλέπουν αυξήσεις τιμών κατά 2,1% και 2% το 2027 και το 2028. Ταυτόχρονα προβλέπουν ελαφρώς βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη από ό,τι πριν.

Ξεχωριστή έρευνα της ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευρύτερη μετακύλιση των υψηλότερων ενεργειακών δαπανών λόγω του πολέμου στο Ιράν «ενδέχεται να είναι πιο σταδιακή από ό,τι στο παρελθόν», ενώ προειδοποίησε επίσης ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν οι εχθροπραξίες δεν τερματιστούν σύντομα.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν αφότου η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη Πέμπτη, σηματοδοτώντας παράλληλα ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνάντηση. Ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ, δήλωσε την Παρασκευή ότι μία τέτοια κίνηση θεωρείται απαραίτητη εάν δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση στο μέτωπο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.

Ενώ κάποιοι από τους συναδέλφους του συμμερίστηκαν παρόμοια σχόλια, άλλοι εξέφρασαν έναν πιο επιφυλακτικό τόνο, με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα να αναφέρει ότι το ρίσκο της ύφεσης είναι «πραγματικό» και τον Φιλανδό Όλι Ρεν να διαφωνεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη φανερά σημάδια ότι ο υψηλός πληθωρισμός λόγω του πολέμου θα εδραιωθεί στην οικονομία μέσω της αύξησης των μισθών και των τιμών.