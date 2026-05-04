Γερμανία: Τρία αριστερά κόμματα αποχωρούν από το Χ λόγω παραπληροφόρησης

Τα τρία κύρια κόμματα της γερμανικής αριστεράς ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι εγκαταλείπουν το Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ, λόγω αυτού που περιγράφουν ως αύξηση της παραπληροφόρησης σ' αυτή.

Τα τρία κόμματα -οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ελάσσονες εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα Πράσινοι και Η Αριστερά- επισήμαναν, με δηλώσεις που δημοσιοποίησαν σε μέσα κονωνικής δικτύωσης, πως «το X έχει περιέλθει σε χάος τα τελευταία χρόνια».

«Η πολιτική συζήτηση ανθεί με το διάλογο και όταν φθάνει στους ανθρώπους και τους ενημερώνει», έγραψε στο Facebook η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD. «Δεν επιθυμούμε πλέον να υποστηρίζουμε μια πλατφόρμα όπως το Χ, η οποία προωθεί δεξιό λαϊκιστικό περιεχόμενο, ομιλίες μίσους και παραπληροφόρηση».

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μια φωτογραφία του Μασκ σ' ένα αναλόγιο, στην οποία έχει το δεξί του χέρι υψωμένο σε κάτι που μοιάζει με χιτλερικό χαιρετισμό.

Ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε το 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων την εφαρμογή σύντομων μηνυμάτων που ονομαζόταν τότε Twitter, δέχεται αυξανόμενες επικρίσεις αναφορικά με ακροδεξιές απόψεις.

Ο ίδιος προκάλεσε οργή τον Ιανουάριο 2025, όταν έκανε χειρονομίες επί σκηνής στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την ορκωμοσία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με πολλούς να κάνουν λόγο για ναζιστικό χαιρετισμό. Ο Μασκ απέρριψε τις κατηγορίες.

Πολλοί πολιτικοί, διασημότητες και επιχειρηματίες έχουν εγκαταλείψει το X αφότου το εξαγόρασε ο Μασκ, καθώς έχουν αυξηθεί οι διαμαρτυρίες για το πώς άλλαξε η πλατφόρμα υπό την ηγεσία του, μεταξύ άλλων με την αύξηση της διάδοσης παραπληροφόρησης και ομιλιών μίσους.

Στη Γερμανία, πολλοί πολιτικοί, περιλαμβανομένου του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, εξακολουθούν να κάνουν τακτικά αναρτήσεις στο X, όμως μια πρωτοβουλία, που φέρεται να προωθείται από την πολιτική εκτελεστική διευθύντρια των Πρασίνων Πεγκά Ενταλατιάν, πιστεύεται ότι θα προκαλέσει νέα έξοδο χρηστών από τον ιστότοπο.

Το X έχει γίνει «μια πύλη για παραπληροφόρηση και επιθετική κουλτούρα συζήτησης», δήλωσε η Ενταλατιάν στον ενημερωτικό ιστότοπο Table.Media.

Το hashtag #WirVerlassenX (#ΕγκαταλείπουμεΤοX) χρησιμοποιήθηκε και από τα τρία κόμματα για την ανακοίνωση της απόφασής τους και ήταν σήμερα δημοφιλές στην πλατφόρμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ