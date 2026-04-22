Πτώση στις ευρωαγορές καθώς η Γερμανία «έριξε» στο μισό την ανάπτυξη λόγω Ιράν

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την γεμάτη σκαμπανεβάσματα συνεδρίαση της Τετάρτης οι ευρωαγορές, στον απόηχο της πρόβλεψης της Γερμανίας ότι η οικονομία θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα, επικαλούμενη τον πόλεμο στο Ιράν, την ώρα που οι επενδυτές δεν βλέπουν «φως» στο τούνελ των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά μόνο την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχειρίας δια στόματος Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ολοκλήρωσε την ημέρα με πτώση 0,31% στις 614,12 μονάδες, χάνοντας τα κέρδη που κατέγραφε νωρίτερα στη συνεδρίαση. Οι κλάδοι και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια διαπραγματεύτηκαν σε γενικά αρνητικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,49% στις 5.900 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX διολίσθησε 0,25% στις 24.210 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,96% στις 8.156 μονάδες. Στην Ιταλία ο FTSE MIB κατέγραψε πτώση 0,25% στις 47.785 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,21% στις 10.476 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αποδυναμώθηκε 0,75% στις 18.006 μονάδες.

Στη Γερμανία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναθεώρησε σήμερα σημαντικά επί τα χείρω την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη κατά το τρέχον και το προσεχές έτος, στη σκιά της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, το ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξηθεί φέτος μόνο κατά 0,5%, έναντι 1,0% που είχε προβλέψει η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες.

«Η οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται φέτος παρεμποδίζεται για άλλη μια φορά από εξωτερικά γεωπολιτικά σοκ. Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών. Αυτό ασκεί πίεση στα ιδιωτικά νοικοκυριά και αυξάνει το κόστος για τη γερμανική οικονομία», εξήγησε η κυρία Ράιχε. Στο ίδιο πλαίσιο, το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2027 κατά 0,9%, όταν προηγουμένως είχε προβλεφθεί ανάπτυξη 1,3%, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την Τρίτη την δύο εβδομάδων εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας ότι η παράταση ήταν δικαιολογημένη λόγω της οικονομικής κατάρρευσης της κυβέρνησης της Τεχεράνης από την αναταραχή που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί «μέχρι» οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι του Ιράν να υποβάλουν μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ανακοίνωση του Προέδρου ήρθε μετά από αναφορές ότι το αναμενόμενο ταξίδι του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους είχε «παγώσει».

Το ιρανικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματευτές από την Τεχεράνη είχαν ενημερώσει τους Αμερικανούς ομολόγους τους μέσω διαμεσολαβητή στο Πακιστάν ότι δεν θα εμφανιστούν για περαιτέρω συνομιλίες.

Ένας Ιρανός διπλωμάτης δήλωσε αργότερα στο πρακτορείο ειδήσεων AP ότι η Τεχεράνη δεν θα «διαπραγματευτεί υπό απειλή». Είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον αποκλεισμό τους ως προϋπόθεση για οποιεσδήποτε περαιτέρω συνομιλίες.

Στα μάκρο της ημέρας, σήμερα δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου που καλύπτει την περίοδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα οποία συμφωνούσαν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων συνέβαλε στην αύξηση των τιμών.