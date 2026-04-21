Politico: Τουσκ και Μακρόν συζητούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις - Συνεργασία και με Ελλάδα

«Το να έχουμε Rafale με ατομικές βόμβες πάνω από την Πολωνία δεν είναι το όνειρό μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρειαζόμαστε δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής», τόνισε.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Πολωνίας συζήτησαν την Δευτέρα τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παρισιού να συμπεριλάβει συμμάχους στην πυρηνική αποτροπή, σύμφωνα με άρθρο του Politico.

«Μεταξύ των πραγμάτων που θα εξετάσουμε είναι να υπάρξουν ανταλλαγές πληροφοριών, κοινές ασκήσεις», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου από την πολωνική πόλη Γκντανσκ, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία της Γαλλίας με την Πολωνία σε πυρηνικά ζητήματα.

Η Γαλλία είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα φέτος, ο Μακρόν ανακοίνωσε «μια νέα φάση στη γαλλική αποτροπή», μια ιστορική μετατόπιση σύμφωνα με την οποία κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα διαδραματίζουν διευρυμένο ρόλο στην αποτροπή, ξεκινώντας με τη συμμετοχή σε πυρηνικές ασκήσεις.

Η συνεργασία για την αποκαλούμενη «προωθημένη αποτροπή» περιλαμβάνει την Πολωνία, καθώς και τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Δανία και τη Σουηδία, όπως επισημαίνει το Politico.

Η Πολωνία, η οποία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, ενδιαφέρεται να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αποτροπή κατά της Ρωσίας.

«Αποφασίσαμε να ενταχθούμε σε μια ομάδα χωρών που προσκλήθηκαν από τη Γαλλία για συνεργασία», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Μια αποκλειστική ομάδα που αποτελείται από χώρες που κατανοούν την ανάγκη για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρειαζόμαστε δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής» τόνισε.

Η Γαλλία είναι ανένδοτη στην άποψη ότι ο τελικός έλεγχος της χρήσης των πυρηνικών όπλων της πρέπει να ανήκει στο Παρίσι, ωστόσο υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για την μελλοντική ανάπτυξη γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών με πυρηνικά όπλα σε συμμαχικές χώρες.

«Με κάθε ειλικρίνεια, η ύπαρξη Rafale με ατομικές βόμβες πάνω από την Πολωνία δεν είναι το όνειρό μου, ωστόσο ελπίζω να μην υπάρχουν τέτοια σχέδια», είπε ο Τουσκ στον Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η ομάδα του θα συζητήσει επιλογές με τους Πολωνούς ομολόγους τους για την οργάνωση επιχειρήσεων «τους επόμενους μήνες».

Ο Τουσκ επαίνεσε επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας - τα οποία περιλαμβάνουν τα σύνορά της με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ανέφερε την πιθανότητα συμμετοχής της Γαλλίας στην ασφάλεια του αεροδρομίου Rzeszów-Jasionka, το οποίο παίζει κρίσιμο ρόλο στην αποστολή όπλων και ανθρωπιστικών αγαθών στην Ουκρανία.

Η Γαλλία και η Πολωνία υπέγραψαν επίσης συμφωνίες για την εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών στον διαστημικό και στρατιωτικό σχεδιασμό, ξεκινώντας με την προγραμματισμένη αγορά από την Πολωνία ενός γαλλικού στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου μέχρι το τέλος του έτους.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών θα παρουσιάσουν επίσης ένα διμερές σχέδιο αμυντικής συνεργασίας για την περίοδο 2026-2028, με στόχο την κλιμάκωση των κοινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και του συντονισμού, ανέφερε το γραφείο του Μακρόν.