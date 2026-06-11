ProntoPegno: Το νέο κατάστημα στον Πειραιά και η αγορά ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα

Διευρύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού.

Στο άνοιγμα του νέου της καταστήματος στον Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 69, προχωρά η εταιρεία ProntoPegno, η ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου Kruso Kapital, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην Ελλάδα και διευρύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού.

Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα της εταιρείας, το οποίο θα ανοίξει στις 22 Ιουνίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2022, με το πρώτο της κατάστημα να λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια στη Σόλωνος.

Τα επόμενα καταστήματα

Όπως αποκάλυψε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου ο Country Manager της ProntoPegno Ελλάδας, Νικόλαος Κερμελής, η εταιρεία αναζητά ήδη χώρο για το άνοιγμα του τρίτου της καταστήματος στα νότια προάστια και δη στη Γλυφάδα, ενώ ο στόχος είναι ως το 2028, η εταιρεία να διαθέτει στη χώρα μας ένα δίκτυο τουλάχιστον 4-5 καταστημάτων.

700 συμβάσεις και 200 πελάτες

Ήδη η ProntoPegno Greece καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία στα αποτελέσματά της, με συνεχή αύξηση τόσο των χορηγούμενων δανείων όσο και του αριθμού των συμβάσεων.

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2026, η εταιρεία ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ σε εκκρεμές υπόλοιπο, με περίπου 700 συμβάσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 200 πελάτες.

Συνολικά όλα αυτά τα χρόνια το κατάστημα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας έχει εξυπηρετήσει πάνω από 500 πελάτες από όλη την Ελλάδα.

Το προφίλ των ενδιαφερομένων και η αγορά ενεχυροδανεισμού

Σύμφωνα με τον κ. Κερμελή, ένα ποσοστό της τάξης του 20%, ήτοι περίπου ένας στους πέντε ενδιαφερόμενους για ενεχυροδανεισμό είναι επιχειρηματίας, ενώ ακολουθούν συνταξιούχοι και μισθωτοί.

Κοινός στόχος όλων η ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα. Η μέση συναλλαγή διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια των συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 2,5 μήνες.

Το μικρότερο ποσό που έχει χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια από την εταιρεία μέσω ενεχυρίασης ανέρχεται μόλις στα 40 ευρώ, ενώ το υψηλότερο μπορεί να φτάσει σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

Η ProntoPegno διατηρεί πελάτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ εξυπηρετεί και αρκετούς ξένους.

Οι χρυσές λίρες αποτελούν τα δημοφιλέστερα ενέχυρα, καθώς αποτελούν διαχρονικά ένα από τα βασικά αποταμιευτικά μέσα των ελληνικών νοικοκυριών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των πελατών δεν επιλέγει την οριστική πώληση των αντικειμένων της, αλλά αντίθετα την εξασφάλιση προσωρινής ρευστότητας με στόχο την εκ νέου απόκτησή τους μετά την εξόφληση της σύμβασης.

Η μέγιστη διάρκεια μιας σύμβασης φτάνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης μία φορά, ενώ το κόστος διαμορφώνεται στο 5% τον μήνα για βραχύτερες διάρκειες και στο 4,3% για συμβάσεις εξαμήνου.

Η δε συντριπτική πλειονότητα των αντικειμένων επιστρέφει στους ιδιοκτήτες της, καθώς ένα ποσοστό μόλις 5-7% δεν ανακτάται τελικά.

Το who is who

Η ProntoPegno αποτελεί μέρος του διεθνούς ομίλου Kruso Kapital S.p.A., ο οποίος είναι εισηγμένος από τον Ιανουάριο του 2024 στην αγορά Euronext Growth του ιταλικού χρηματιστηρίου και διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, με 16 καταστήματα στην Ιταλία, 16 στην Πορτογαλία και πλέον δύο στην Ελλάδα.