Πολιτική | Διεθνή Νέα

FT: Γαλλία και Γερμανία σχεδιάζουν τη διάλυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
FT: Γαλλία και Γερμανία σχεδιάζουν τη διάλυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για μια μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια.

Η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για μια μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια, ώστε να βελτιώσουν την απάντηση του συνασπισμού σε γεωπολιτικές κρίσεις, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξουσιών από την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της (EEAS), που έχει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, και να τις επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφέρουν οι Financial Times επικαλούμενοι πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις συζητήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ξεκίνησε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Διατυπώθηκε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2010. Συστάθηκε με τη συγχώνευση των υπηρεσιών εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, στις οποίες προστέθηκε προσωπικό αποσπασμένο από εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Μολονότι υποστηρίζει τόσο την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο, η ΕΥΕΔ είναι ανεξάρτητη από αυτές και διαθέτει δικό της προσωπικό, καθώς και ένα ξεχωριστό τμήμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο πήχης Μητσοτάκη στην «μία και αυτοδύναμη Κυριακή» - Η προειδοποίηση στον Σαμαρά - Η άφαντη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ

Χρέη στην Eφορία: Στο «ράφι» 6 δισ. ως ανεπίδεκτα είσπραξης - Tο σχέδιο της ΑΑΔΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πού σκοντάφτει ο καθαρισμός ενώ λήγει η προθεσμία στις 15 Ιουνίου

tags:
Γαλλία
Γερμανία
Κάγια Κάλας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider