FT: Γαλλία και Γερμανία σχεδιάζουν τη διάλυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας

Η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για μια μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια.

Η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για μια μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια, ώστε να βελτιώσουν την απάντηση του συνασπισμού σε γεωπολιτικές κρίσεις, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξουσιών από την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της (EEAS), που έχει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, και να τις επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφέρουν οι Financial Times επικαλούμενοι πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις συζητήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ξεκίνησε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Διατυπώθηκε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2010. Συστάθηκε με τη συγχώνευση των υπηρεσιών εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, στις οποίες προστέθηκε προσωπικό αποσπασμένο από εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Μολονότι υποστηρίζει τόσο την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο, η ΕΥΕΔ είναι ανεξάρτητη από αυτές και διαθέτει δικό της προσωπικό, καθώς και ένα ξεχωριστό τμήμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ.