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Πανελλαδικές Εξετάσεις: Συνεχίζουν τις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

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Πανελλαδικές: Συνεχίζουν τις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ - Δείτε τα σημερινά θέματα
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Συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Τελευταία ενημέρωση 10:25

Συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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tags:
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις
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