Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη

Στην Κρήτη μεταβαίνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο περιοδείας που θα πραγματοποιήσει Κυριακή και Δευτέρα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας την Κυριακή, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις στα λιμεναρχεία των Χανίων και του Ρεθύμνου, καθώς και ευρείες συσκέψεις και στους δύο νομούς, με τη συμμετοχή της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σ. Βολουδάκη, των αντιπεριφερειαρχών, Ν. Καλόγερη και Μ. Λιονή αντίστοιχα, του δημάρχου, Π. Σημανδαράκη και του αντιδημάρχου Π. Προστασίας, Γ. Σκορδίλη, των προέδρων των Λιμενικών Ταμείων, Δ. Βιρηράκη, και Β. Θεοδωράκη, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και βουλευτών των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο υπουργός θα επισκεφθεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου - όπως και στα προηγούμενα - θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον λιμενάρχη και όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης, Στ. Αρναουτάκη, του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Ν. Συριγωνάκη, του δημάρχου, Αλ. Καλοκαιρινού, του διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μ. Παπαδάκη, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και βουλευτών του νομού Ηρακλείου.

Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά. Η περιοδεία του υπουργού θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Δευτέρας, με τη συμμετοχή του ως ομιλητή, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο.