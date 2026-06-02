Η Ελλάδα μεταξύ των φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική

Η Ελλάδα, με την ομάδα STARTS, καταγράφει για ακόμη μία φορά αξιόλογη παρουσία Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Για ακόμη μία χρονιά, η Ελλάδα καταγράφει αξιόλογη παρουσία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και την ποιότητα των ελληνικών συμμετοχών στον διαγωνισμό.

Η ομάδα STARTS, αποτελούμενη από τρεις μαθητές της Β΄ Λυκείου του 3oυ Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κύριο Αθανάσιο Παπαδημητρίου, συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 φιναλίστ που διεκδικούν μία θέση στην τελική πεντάδα στην ηλικιακή κατηγορία 16–18 ετών, η οποία θα ανακοινωθεί από τη Eurostat στις 25 Ιουνίου 2026.

Η ομάδα προκρίθηκε στην ευρωπαϊκή φάση μέσω της επιτυχούς συμμετοχής της στον «9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική», που υλοποίησε για ένατη συνεχή χρονιά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 2 Απριλίου 2026. Οι ομάδες που αναδείχθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, έλαβαν μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο με θέμα «Στατιστικό πορτρέτο – Πώς είναι οι άνθρωποι της [χώρας σου] (= της Ελλάδας στη συγκεκριμένη περίπτωση);», αξιοποιώντας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Την πρόκρισή τους στους φιναλίστ κατέκτησαν οι μαθητές μας με το βίντεό τους μεταξύ 39 βίντεο όλων των χωρών που είχαν κερδίσει στους αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς.

Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα και στόχος του είναι η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών τόσο με τη στατιστική επιστήμη όσο και με τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των επίσημων στατιστικών.

Τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό διεκδίκησαν, μέσα από τους εθνικούς διαγωνισμούς στη Στατιστική, 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ