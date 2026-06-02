Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η επέκταση του «Προσωπικού Βοηθού» και η στήριξη των ΑμεΑ

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ήδη δρομολογημένη επέκταση του προγράμματος σε μόνιμη βάση, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών της κυβέρνησης με φορείς εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία.

Κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Αθανάσιο Βίγλα, και τα μέλη της αντιπροσωπείας, έγινε ανασκόπηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ήδη δρομολογημένη επέκταση του προγράμματος σε μόνιμη βάση, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτει και άτομα με αναπηρία ηλικίας άνω των 65 ετών. Το μέτρο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της καθημερινής υποστήριξης των δικαιούχων.

Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρίες, με ειδική αναφορά στις ανάγκες των ατόμων με παραπληγία και τετραπληγία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.