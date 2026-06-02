Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η επέκταση του «Προσωπικού Βοηθού» και η στήριξη των ΑμεΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η επέκταση του «Προσωπικού Βοηθού» και η στήριξη των ΑμεΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ήδη δρομολογημένη επέκταση του προγράμματος σε μόνιμη βάση, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών της κυβέρνησης με φορείς εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία.

Κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Αθανάσιο Βίγλα, και τα μέλη της αντιπροσωπείας, έγινε ανασκόπηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ήδη δρομολογημένη επέκταση του προγράμματος σε μόνιμη βάση, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτει και άτομα με αναπηρία ηλικίας άνω των 65 ετών. Το μέτρο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της καθημερινής υποστήριξης των δικαιούχων.

Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρίες, με ειδική αναφορά στις ανάγκες των ατόμων με παραπληγία και τετραπληγία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μεσογειακή διατροφή: Μύθος, πολυτέλεια ή χαμένη συνήθεια το 2026;

Κοινωνική αντιπαροχή: Υπεγράφη η σύμβαση με το Υπερταμείο για τα πρώτα ακίνητα που θα δοθούν σε ιδιώτες - Η λίστα

Επίδομα θέρμανσης: Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις - Ποιοι και πώς θα λάβουν την ενίσχυση τον Σεπτέμβριο

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΑμεΑ
Προσωπικός Βοηθός
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider