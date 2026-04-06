Τουρκία: Επαφές Φιντάν με ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της συνάντησης του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα και ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία, Τομ Μπάρακ.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, με κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ