Ζελένσκι: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ να διαβιβάσουν πρόταση στη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών στόχων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τις ΗΠΑ, προκειμένου να διαβιβάσουν πρόταση στο Κρεμλίνο για κατάπαυση πυρός σε ενεργειακές δομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να έχει συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ την Τετάρτη, κατά την διάρκεια των οποίων όπως είπε θα ζητήσει από την Ουάσιγκτον να διαβιβάσουν στη Ρωσία την πρόταση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων.

Ο Ζελένσκι είπε σήμερα κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τη σφαγή στην Μπούτσα ότι αν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στους βομβαρδισμούς της Ρωσίας με δικά της πλήγματα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για συνομιλίες με αρκετές χώρες χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ