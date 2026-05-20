Qatar Airways: Μείωση κερδών και επιβατών λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways καταγράφει μείωση κερδών άνω του 7% και συνεχίζει την αποκατάσταση πτήσεων.

Η Qatar Airways ανακοίνωσε μείωση άνω του 7% στα ετήσια καθαρά κέρδη της, επισημαίνοντας παράλληλα την πρόοδο που έχει σημειώσει στην αποκατάσταση του παγκόσμιου δικτύου της, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Ο αεροπορικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση του μετά την πανδημία του COVID-19, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, καθώς οι προσωρινές απαγορεύσεις πτήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες ακυρώσεις από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 7,08 δισεκατομμυρίων QAR (1,94 δισεκατομμύρια δολάρια) για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε στα 41,8 εκατομμύρια, έναντι 43,1 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος.

«Ανασυγκροτούμε ενεργά το παγκόσμιο δίκτυό μας με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει ένας ισολογισμός που δεν ήταν ποτέ ισχυρότερος, συνεργασίες που απέδειξαν τη δύναμή τους όταν τις χρειαζόμασταν περισσότερο και ένας οργανισμός που έδειξε, υπό πραγματική πίεση, ακριβώς τι είναι ικανός να κάνει», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Hamad Al-Khater.

Η αεροπορική εταιρεία του Κόλπου σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυό της ώστε να εξυπηρετεί περισσότερους από 160 προορισμούς μέχρι το καλοκαίρι.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, όπως η Qatar Airways και η Emirates του Ντουμπάι, αποκαθιστούν σταδιακά τα δρομολόγιά τους, ωστόσο η μεταφορική ικανότητα παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα. Παράλληλα, οι νέες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσα στον μήνα εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία που ξεκίνησε τον Απρίλιο.