Κοντογεώργης: Τον Ιούνιο το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί για πάνω από το 80% των οικογενειών

Απαντήσεις σε πολλά και διαφορετικά θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μέσω συνέντευξής του στο ΕΡΤnews. Μια συνέντευξη που ξεκίνησε από το περιστατικό με την έντονη δυσοσμία στη νότια Αθήνα. «Υπήρξε μια ανησυχία σε όλους μας» σε πρώτη φάση, ανέφερε ο υφυπουργός, μετά, ωστόσο, από την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών «η εκδοχή για κάτι επικίνδυνο για τους πολίτες αποκλείσθηκε».

Στα πολιτικά θέματα τώρα, η άποψη της κυβέρνησης αναφορικά με την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σαφής, σημείωσε, για τις υποκλοπές δε, παρέπεμψε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Σε σχέση με την απόσυρση των Patriot, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι «η διάταξη των δυνάμεων της χώρας γίνεται με βάση τις οδηγίες και τις συστάσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι το μόνο αρμόδιο για να κρίνει πώς, πότε και τον τρόπο». Στη συνέχεια υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης, την κινητοποίηση που υπήρξε μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. «Η χώρα μας, ως όφειλε, είχε εθνικό καθήκον να συνδράμει. Αυτομάτως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις στην περιοχή για την ευρύτερη ασφάλεια», υπογράμμισε εξηγώντας ακολούθως πως «αυτή τη στιγμή ο λόγος αυτός παρέλκει και η παρουσία μας θα συνεχισθεί με τον τρόπο που είπαμε, και στην Κάρπαθο και σε άλλες περιοχές. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο κι όχι με βάση του τι μπορεί να γίνεται στα ανατολικά μας, με τον γείτονά μας», σημείωσε επίσης.

Στο ερώτημα, μάλιστα, αν συνδέεται η απόσυρση των εν λόγω οπλικών συστημάτων με το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη «γαλάζια πατρίδα», ο Θ. Κοντογεώργης ήταν κατηγορηματικός: «Καμία απολύτως σχέση δεν έχει αυτό». Και, επανέλαβε ότι «η διάταξη των αμυντικών δυνάμεων της χώρας προφανώς έχει να κάνει με τους εθνικούς σκοπούς».

Για το τουρκικό νομοσχέδιο διευκρίνισε πάντως πως «δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμη». Πάντως, συνέχισε, «σίγουρα θα είναι μια αντιπαραγωγική πρωτοβουλία ως προς τις διμερείς σχέσεις, αν συμβεί». Και, στον πυρήνα του ζητήματος, «καμία έννομη συνέπεια δεν πρόκειται να υπάρξει», ξεκαθάρισε και προσέθεσε:

«Ό,τι είναι εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, όπως μπορεί να είναι και αυτή η πρωτοβουλία, καμία έννομη συνέπεια δεν πρόκειται να έχει. Είναι γνωστές οι διαφορές μας με την Τουρκία, είναι γνωστά και τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια προκειμένου να υπάρξει εξομάλυνση σχέσεων. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σταθερό περιβάλλον ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή αν δεν λυθούν οι εκκρεμείς διαφορές που έχουν να κάνουν με την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες ενέργειες», ανέφερε και διεμήνυσε: «Εμείς είμαστε πανέτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και προληπτικά και κατασταλτικά».

Η συνέντευξη συνεχίστηκε με αναφορά στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι είναι «ένα ζήτημα που μας προβληματίζει πολύ. Γιατί όσο παρατείνεται έστω και αυτή η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και παραμένουν σε ανώτερα επίπεδα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου, αυτό δημιουργεί μια εγρήγορση. Εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας», διαβεβαίωσε και εξειδίκευσε:

«Υπήρξε ένα πλαίσιο μέτρων μέχρι τον Μάιο. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την πληρωμή 150 ευρώ για κάθε παιδί για περισσότερες από το 80% των οικογενειών».

Η στρατηγική της κυβέρνησης, εξάλλου είναι «στοχευμένα μέτρα», αλλά, συμπλήρωσε σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, «ό,τι παραπάνω είναι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας για τη βελτίωση των εισοδημάτων, τη φορολογική μεταρρύθμιση, κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι».

Ενώ παράλληλα θύμισε ότι «δόθηκαν 800 εκατ. για φέτος μόνον, σε μέτρα όπως επιστροφή ενοικίου, πρόσθετες παρεμβάσεις προς συνταξιούχους, εκεί που υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη -μακάρι να μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες». Και, «αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με δημοσιονομική σύνεση», είπε ο Θ. Κοντογεώργης που προχώρησε και στην εκτίμηση, ότι «εφόσον παραταθεί αυτή η κατάσταση, στην Ευρώπη θα ανοίξει μια διαφορετική συζήτηση».

Ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών, απάντησε πως θα γίνουν «στην ώρα τους, σε ένα χρόνο περίπου, από τώρα». Αφού παρέπεμψε δε, στην ομιλία του πρωθυπουργού στο Συνέδριο της ΝΔ και την αναφορά του στα επιτεύγματα της κυβέρνησης, συμπλήρωσε λέγοντας: «Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας».

Εν κατακλείδι, «είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στο κυβερνητικό έργο και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε την πρότασή μας για την επόμενη περίοδο, την Ελλάδα του 2030. Με σταθερότητα και συνέχεια, αλλά εκεί που έχουμε μείνει πίσω, να τρέξουμε πιο γρήγορα».