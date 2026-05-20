ΗΠΑ: Το υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας βοήθησε τις ισπανικές αρχές στην έρευνα εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ βοήθησε την ισπανική αστυνομία στη διερεύνηση για ξέπλυμα χρήματος, η οποία οδήγησε στην έρευνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας εις βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου.

Το ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε χθες ότι διεξάγονται έρευνες στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra, της αεροπορικής εταιρείας στη διάσωση της οποίας ο Θαπατέρο κατηγορείται πως άσκησε επιρροή με την έγκριση και τη χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στην αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δίκτυο του οποίου φέρεται ότι ηγείτο ο Θαπατέρο επωφελήθηκε από την άσκηση πίεσης στις δημόσιες αρχές για λογαριασμό τρίτων μερών --κυρίως της Plus Ultra.

Ο Θαπατέρο, βασικός σύμμαχος του σημερινού πρωθυπουργού και επίσης σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισπανίας από το 2004 ως το 2011, αρνήθηκε χθες κάθε ανάμειξη.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου δήλωσε ότι το γραφείο στη Μαδρίτη του τμήματος Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Σ.τ.Σ: το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση διασυνοριακών εγκλημάτων) «βοήθησε την Ισπανική Εθνική Αστυνομία σε έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος διεθνών δημόσιων πόρων» που οδήγησε στην έναρξη της έρευνας εις βάρος του Θαπατέρο.

«Ενώ δεν μπορούμε να σχολιάσουμε λεπτομέρειες της ποινικής έρευνας αυτή τη στιγμή, το τμήμα Ερευνών Εσωτερικής Ασφαλείας παραμένει δεσμευμένο στη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους του για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, την προστασία των κοινοτήτων μας και την υποστήριξη του κράτους δικαίου», είπε ο εκπρόσωπος.

Στο έγγραφο του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρεται ότι το τμήμα Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας του αμερικανικού υπουργείου συγκέντρωσε πληροφορίες από μια κινητή συσκευή του Ροντόλφο Ρέγιες, ο οποίος συνδέεται με την ⁠Plus Ultra και επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, και στη συνέχεια παρέδωσε την πληροφορία αυτή στην ισπανική αστυνομία.

Ο Θαπατέρο είναι ακόμη ενεργός πολιτικά και πιο πρόσφατα εμφανίστηκε σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του σοσιαλιστή υποψήφιου στην περιφερειακές εκλογές στην Ανδαλουσία.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει διατελέσει διαμεσολαβητής με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιουνίου στον δικαστή, ο οποίος έχει αναλάβει την έρευνα αυτή, τον Χοσέ Λουίς Καλαμά, ως «ο υποτιθέμενος επικεφαλής μιας σταθερής και ιεραρχικής δομής αθέμιτης άσκησης επιρροής», έχοντας, μεταξύ άλλων, «χρησιμοποιήσει αδιαφανείς χρηματοοικονομικούς διαύλους» για να «αποκρύψει την προέλευση και τον προορισμό των κεφαλαίων» και να λάβει δωροδοκίες, δήλωσε τη Δευτέρα το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional, το οποίο αναλαμβάνει τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις, επικαλούμενο την εντολή του δικαστή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ