Η Εθνική Τράπεζα στη Qivalis για την έκδοση stablecoin

Τη συμμετοχή της στην Qivalis B.V. (Qivalis), μιας κοινοπραξίας ευρωπαϊκών τραπεζών που επιδιώκει να αναπτύξει ένα ψηφιακό σταθερό νόμισμα (stablecoin) βασισμένο στο ευρώ και πλήρως συμβατό με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία (MiCA), ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Με έδρα το Άμστερνταμ και έχοντας ιδρυθεί το Σεπτέμβριο του 2025, η Qivalis υποστηρίζεται από 37 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες μετόχους) σε 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Qivalis είναι υπό διαδικασία αδειοδότητησης από την DNB (Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας) ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMI) και στοχεύει να εκδόσει ένα stablecoin (Electronic Money Token – EMT) εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Το stablecoin θα είναι πλήρως συμβατό με το νομοθετικό πλαίσιο MiCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας και ρευστότητας περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ.

Η διανομή του stablecoin θα πραγματοποιείται μέσω αξιόπιστων και αδειοδοτημένων τρίτων παρόχων, μεταξύ των οποίων και οι τράπεζες μέτοχοι της Qivalis. «Γεφυρώνοντας την παραδοσιακή χρηματοοικονομική δραστηριότητα με την καινοτομία του ψηφιακού χρήματος και του οικοσυστήματος του blockchain, η Qivalis στοχεύει να ενισχύσει την αξιοπιστία, ασφάλεια, διαφάνεια και εμπιστοσύνη στην εξελισσόμενη ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης».

Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην Qivalis επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για καινοτομία και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και τη συνολική στρατηγική της σχετικά με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (digital assets). «Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, απαιτήσεις, και συνήθειες των πελατών της, η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει να διερευνήσει νέα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε stablecoins και τεχνολογία blockchain, καθώς και νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συμμετοχή μας στην Qivalis, μιας από τις σημαντικότερες προσπάθειες δημιουργίας ενός stablecoin βασισμένου στο ευρώ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε μια περίοδο ταχείας εξέλιξης της τεχνολογίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναγκών των πελατών μας, είμαστε έτοιμοι να διερευνήσουμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις βασισμένες στα stablecoins, οι οποίες θα προσφέρουν περαιτέρω αξία στους πελάτες μας ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή μας αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα».